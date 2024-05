Landkreis Landsberg

vor 33 Min.

Kunstpreisträgerin Angelika Böhm-Silberhorn ist eine "Lichtfängerin"

Angelika Böhm-Silberhorn aus Utting erhält heuer den Kunstpreis des Landkreises. Das Foto zeigt sie in ihrem Atelier.

Plus Zum neunten Mal vergibt der Landkreis Landsberg heuer den Kunstpreis. Er ehrt damit das Lebenswerk der Malerin aus Utting.

Von Dagmar Kübler

Lange Zeit fanden ihre Werke kaum Beachtung – umso mehr freut sich die Malerin Angelika Böhm-Silberhorn nun über die Verleihung des mit 4000 Euro dotierten Kunstpreises des Landkreises Landsberg. Die Nachricht habe sie überrascht, sagt sie beim Besuch unserer Redaktion in ihrem Atelier. Am wichtigsten dabei sei ihr, dass jetzt noch mehr Menschen Verbindung mit ihrer Kunst bekämen.

Dazu gibt es in den kommenden Wochen Gelegenheit bei der Schau ihres Lebenswerkes im Foyer des Landratsamts. Dort werden vor allem Bilder gezeigt, die in den vergangenen zehn Jahren entstanden sind, aber auch frühe Werke, Skizzenbücher und Malutensilien. Circa 40 Bilder zeigen ihren Entwicklungsweg auf. Von der Studentin, die eher kleinformatig auf grundiertem Karton malte und viele Motive bei Studienaufenthalten unter anderem in Frankreich, England und Marokko fand, bis heute, wo sie auch auf großen Formaten beeindruckende Szenen vorwiegend aus der Ammerseeregion erschafft und damit vielen Menschen bekannt wurde.

