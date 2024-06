Landsberger Polizei muss bei Familien-Streitigkeiten schlichten

In Kaufering schlagen sich Vater und Sohn gegenseitig, in Landsberg geht ein Sohn auf seine Mutter los.

Zwei Familien-Streitigkeiten haben die Landsberger Polizei am Freitagabend auf Trab gehalten. Beide Vorfälle haben eine Anzeige zur Folge.

Gegen 23.25 Uhr wurden mehrere Polizeistreifen zu einer Prügelei zwischen einem Vater und seinem Sohn in die Kivostraße nach Kaufering gerufen. Die beiden Männer waren aus unbekannten Gründen in Konflikt geraten und schlugen sich daraufhin mehrmals gegenseitig. Die Polizei griff ein und trennte sie vorübergehend voneinander. Bei beiden konnte eine erhebliche Alkoholisierung festgestellt werden. Vater und Sohn erwartet nun jeweils eine Anzeige wegen vorsätzlicher Körperverletzung.

Aufgrund seines psychischen Zustands attackierte ein 36-jähriger Mann gegen 18.30 Uhr in der Angelus-Silesius-Straße in Landsberg seine Mutter in der gemeinsamen Wohnung und schlug sie mehrmals. Die hinzugerufenen Polizeibeamten mussten den Sohn in eine psychiatrische Einrichtung bringen. Zusätzlich erwartet ihn eine Anzeige. (AZ)

