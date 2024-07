Lebensmittelpakete mit Herz: Aktion der Malteser und der Kartei der Not

Der Malteser Hilfsdienst Landsberg/Kaufering baut den neuen Dienst „Lebensmittelpakete mit Herz“ im Landkreis Landsberg auf. Zukünftig wird einmal im Monat eine Kiste mit frischem Obst und Gemüse, aber auch Brot, Nudeln oder Milchprodukte gepackt und an bedürftige Rentner und Rentnerinnen im Landkreis kostenlos nach Hause gebracht. Einen Teil der Finanzierung übernimmt dabei die Kartei der Not, das Leserhilfswerk unserer Zeitung. Der Rest ist spendenfinanziert.

„Für die meisten Menschen gehört frisches Obst und Gemüse selbstverständlich jeden Tag auf den Tisch. Doch für viele ältere Bürger, die auf eine staatliche Grundsicherung angewiesen sind, reicht es am Ende des Monats oft nicht mal mehr für das Nötigste“, sagt Sylvia Rank, ehrenamtliche Helferin beim Malteser Hilfsdienst vor Ort. Seit 2014 packt der Malteser Hilfsdienst in der Diözese Augsburg an zehn Standorten Lebensmittelpakete. Bedürftige, die ihre Besorgungen nicht mehr selbst machen können und keinen Zugang zur Tafel haben, erhalten Ende des Monats ein Lebensmittelpaket im Wert von 28 Euro. Das Lebensmittelpaket ist vollgepackt mit frischen Produkten, damit ein gesundes und vitaminreiches Angebot auf den Tisch kommt. Dabei werde auch auf den gesundheitlichen Zustand der Bedürftigen geachtet.

„Der Bedarf steigt“, erklärt Alexander Pereira, Diözesangeschäftsführer des Malteser Hilfsdiensts in der Diözese Augsburg. Bayern habe die höchste Altersarmutsgefährdungsquote aller Bundesländer. Komme dann auf dem Land eine eingeschränkte Mobilität hinzu werde die Situation für viele Betroffene äußerst schwierig.

Sie organisieren den neuen Hilfsdienst im Landkreis Landsberg: Sylvia Rank (links) und Sonja Dahme von den Maltesern. Foto: Malteser Landsberg/Kaufering

„Jetzt sind wir zudem ganz konkret auf der Suche nach weiteren Ehrenamtlichen, die uns für das Projekt Lebensmittelpakete mit Herz unterstützen möchten. Gerade dieses Projekt ist ein prima Einstieg ins Ehrenamt. Man braucht nur einmal im Monat ein paar Stunden Zeit und kann dann die immense Freude und Dankbarkeit bei den Empfängern direkt erleben“, ergänzt Sonja Dahme, ebenfalls Ehrenamtliche bei den Maltesern in Landsberg/Kaufering. „Denn wir fahren nicht nur Lebensmittel aus, wir nehmen uns auch Zeit für die Menschen und reden mit ihnen über ihre Sorgen und Nöte,“ erzählt die Helferin weiter.

Die Bedürftigen werden dabei nach verschiedenen Kriterien ausgewählt. Hilfe bekommt, wer auf eine Grundsicherung angewiesen ist, also finanziell bedürftige Senioren ab 65 Jahren. Zudem müssen sie im Landkreis Landsberg leben und eingeschränkt in ihrer Mobilität sein. Dieses Projekt ist damit eine Ergänzung zu den etablierten „Tafeln“ und spricht jene an, die die Lebensmittel dort nicht mehr abholen können. Die Bedürftigkeit muss zudem vom Sozialamt bescheinigt werden. (AZ)