Mann aus dem Kreis Landsberg gewinnt 100.000 Euro bei Lotterie

Ein Glückspilz darf sich über einen satten Gewinn bei der Aktion-Mensch-Lotterie freuen. Wie aus einer Pressemitteilung hervorgeht, gehen 100.000 Euro an einen 60-Jährigen aus dem Landkreis Landsberg.

Im Jahr 2023 schüttete die Soziallotterie Gewinne im Wert von rund 3,5 Millionen Euro wöchentlich aus. Mit ihrem Los ermöglichen Mitspielerinnen und Mitspieler laut der Pressemeldung die Förderprojekte der Aktion Mensch und tragen so dazu bei, die Lebensbedingungen von Menschen mit Behinderung sowie Kindern und Jugendlichen zu verbessern. In Bayern hat die Aktion Mensch im vergangenen Jahr soziale Projekte mit rund 24,2 Millionen Euro gefördert. Dazu zählen kleine Förderaktionen, die inklusive Begegnungen schaffen, ebenso wie Inklusionsbetriebe oder Wohnprojekte. Die Aktion Mensch ist die größte private Förderorganisation im sozialen Bereich in Deutschland. Sie wurde im Jahr 1964 gegründet. (AZ)