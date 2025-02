Michael Kießling holt das Direktmandat mit starkem Ergebnis

Um kurz nach 19.30 Uhr am Sonntagabend durfte Michael Kießling bei der Wahlparty im Landsberger Landratsamt eine Menge Glückwünsche entgegennehmen. Denn da stand endgültig fest, dass der CSU-Kandidat das Direktmandat im Wahlkreis Starnberg-Landsberg gewinnen wird – und zwar deutlich. Mit 42,9 Prozent legt er im Vergleich zur vorherigen Wahl im Jahr 2021 (38,2 Prozent) ordentlich zu.

„Ich bin mit dem Ergebnis sehr zufrieden“, sagte Michael Kießling. Und auch abgesehen von seinem persönlichen Erfolg sei die Union der „klare Wahlsieger“ und habe nun den Auftrag, die Regierung zu bilden. Generell ist laut Kießling anhand des Wahlergebnisses zu sehen, dass die Ampel-Koalition abgestraft worden sei. Alle drei Parteien haben im Vergleich zum Jahr 2021 verloren, die CSU hingegen hat hinzugewonnen. „Es ist ein guter Start in die nächste Woche und dann sehen wir, was dabei herauskommt.“ Auch zum Abschneiden der AfD, die bundesweit wohl auf mehr als 20 Prozent kommt, äußerte sich Kießling. „Dieses Ergebnis ist viel zu hoch. Es ist jetzt Aufgabe der nächsten Regierung, die AfD wieder kleiner zu bekommen.“

Die Grünen bleiben zweitstärkste Partei im Wahlkreis

Zweitstärkste Partei im Wahlkreis sind weiterhin mit rund 17 Prozent die Grünen. Dass die Stimmenverluste gerade im Raum Starnberg/Landsberg überschaubar blieben, sei auch das Resultat der „Teamarbeit“, betont Direktkandidatin Verena Machnik bei der Wahlparty in Stockdorf, und der Präsenz vor Ort. Diese führte unter anderem in Windach und Schondorf entgegen dem Bundestrend sogar zu Stimmenzuwächsen. Das Wahlergebnis zeige, sagt Machnik, dass eine „progressive Politik“ erwünscht sei. „Ich appelliere daher an den künftigen Bundeskanzler, sich nicht auf 20 Prozent zu konzentrieren, sondern auf die übrigen 80 Prozent.“ Andererseits schmierten die Grünen in einigen ländlichen Gemeinden ziemlich ab. Die 45-jährige Journalistin stand auf Platz 18 der Landesliste der Grünen, für einen Einzug in den Bundestag reicht das aber nicht.

Mit „gemischten Gefühlen“ blickte die SPD-Direktkandidatin Carmen Wegge auf die Wahl. Mit ihrem persönlichen Ergebnis im Wahlkreis (12,9 Prozent) sei sie zwar zufrieden, und auch in der Gesamtbetrachtung stehe die SPD besser da als zuletzt in den Umfragen. Die SPD-Politikerin war am Sonntagabend zudem „vorsichtig optimistisch“, dass sie erneut über die Landesliste den Einzug in den Bundestag schafft. Allerdings sei es „bitter“, dass ihre Partei höchstwahrscheinlich nicht mehr den Bundeskanzler stellen werde. Als „dramatisch und ein Alarmzeichen für die Demokratie“ bezeichnet Wegge das Abschneiden der AfD.

AfD-Direktkandidat Alexander Neumeyer sieht kurz nach 19 Uhr, als im Wahlkreis etwa die Hälfte der Wahllokale ausgezählt ist, das Wahlziel seiner Partei als erreicht an. Das habe im Wahlkreis Starnberg-Landsberg gelautet, vor der SPD drittstärkste Partei zu werden. Dass die AfD in Starnberg-Landsberg traditionell unterdurchschnittlich abschneidet, liege daran, dass das Fünf-Seen-Land eine „Wohlfühloase, in der die Probleme noch nicht so angekommen sind und viele Leute den Ernst der Lage noch nicht erkannt haben“ sei. Auch wenn die AfD derzeit keine Regierungsperspektive hat, denkt Neumeyer, dass sich das möglicherweise noch vor Ablauf der nächsten Legislaturperiode ändern könnte. Eine Dreier-Koalition mit Beteiligung der Grünen etwa würde keinen Bestand haben.

„Eine lange Nacht“ für den FDP-Kandidaten

Am frühen Abend gibt es aber noch viele Unbekannte, die die Regierungsbildung beeinflussen werden, zum Beispiel, ob es die FDP wieder in den Bundestag schafft. „Das wird eine lange Nacht“, ahnt Direktkandidat Paul Friedrich bei der Wahlparty seiner Partei im Münchner Künstlerhaus. Wie im Bund verlieren die Liberalen im Wahlkreis mehr als die Hälfte ihrer Stimmen von 2021. Die Konsequenz aus der Wahl ist für den 21-jährigen Jura-Studenten: Die FDP müsse sich auf ihre liberalen Werte besinnen und optimistisch und progressiv in die Zukunft blicken.

Ein großer Erfolg gelang der Partei Die Linke. „Dass wir die acht Prozent deutlich überschreiten, hat sogar mich überrascht“, sagt der Gilchinger Bernhard Feilzer, Direktkandidat im Wahlkreis Starnberg-Landsberg. „Den Aufschwung haben wir vor allem den jungen Leuten zu verdanken“, so seine Einschätzung. Sie erhofften sich ein Zeichen der Linken – etwa in der Friedenspolitik oder im Umweltschutz. Als Direktkandidat hat Feilzer 3,4 Prozent der Stimmen erreicht, über die Landesliste (18. Platz) wird es ebenfalls nicht für den Einzug in den Bundestag reichen. „Ich wollte mit meiner Kandidatur aber auch in erster Linie erreichen, dass meine Partei möglichst viele Stimmen bekommt“, sagt Feilzer.