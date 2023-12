Landkreis Landsberg

06:00 Uhr

Mittagstisch für Senioren: Gemeinsam schmeckt es besser

Plus In immer mehr Gemeinden im Landkreis Landsberg werden in Gasthäusern Mittagessen für wenig Geld angeboten. Eine Aktion, die Leib und Seele zusammenhalten soll.

Von Sibylle Reiter

Gleich am Eingang beim Staudenwirt steht das Empfangskomitee: Wolfgang Stütz, der in Finning unter anderem Stammtisch und Bewegungstreff für Seniorinnen und Senioren organisiert, begrüßt mit seiner Frau Christl alle einzeln, die sich zum Seniorenmittagstisch angemeldet haben. Seit Mitte Oktober gibt es dieses Angebot, das alle zwei Wochen freitags für alle ab 65 Jahren stattfindet. 50 bis 60 Personen sind jeweils dabei. Und auch in anderen Orten im Landkreis ist der Mittagstisch beliebt.

Der Mittagstisch für Senioren geht zurück auf die Initiative von Julia Birkhold von der GesundheitsregionPlus. Gemeinsam mit Pajam Rais-Parsi (Koordinationsstelle Seniorenpolitisches Gesamtkonzept) und den Mitarbeiterinnen des Pflegestützpunktes (Jutta Bährle, Diana Grießhaber und Carolin Schmidt) hat Birkhold diskutiert, wie man viele Menschen aus ihrer Einsamkeit holen kann. „Ein Mittagstisch bietet sich dazu an, er bringt Menschen zusammen und ins Gespräch“, sagt Pajam Rais-Parsi.

