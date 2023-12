Nach dem Feuerwerk: So werden Batterien und Böller richtig entsorgt

Das Feuerwerk gehört für viele im Landkreis Landsberg zum Jahreswechsel. Doch an Silvester entsteht auch viel Müll.

Viele Menschen erfreuen sich zum Jahreswechsel am Silvesterfeuerwerk. Silvesterraketen, Knallfrösche und andere Feuerwerkskörper sind daher für viele ein Muss an Silvester. Doch ein Silvesterfeuerwerk hinterlässt auch eine große Menge an Müll. Dieser Müll kann noch gefährlich sein und zahlreiche gesundheitsschädliche Stoffe enthalten. Deshalb sollte das Aufräumen und fachgerechte Entsorgen der Feuerwerksreste eine Selbstverständlichkeit sein, teilt die kommunale Abfallwirtschaft des Landratsamts mit.

Alle abgebrannten Feuerwerkskörper, Mehrschussbatterien, Böller und Ähnliches gehören demnach in den Restmüll. Feuerwerksbatterien aus Pappschachteln oder Raketenreste aus Pappe dürfen auf keinem Fall in die Papiersammlung, heißt es in der Pressemeldung. Es befinden sich Tonstücke und Chemikalienreste in den Abfällen, die in der Papierverwertung nicht verarbeitet werden können. Die Bürgerinnen und Bürger sollen darauf achten, keine noch heißen oder warmen Abfälle in die Restmülltonne zu geben, da es sonst zu Bränden kommen kann.

Abgebrannte Feuerwerksreste sollten gewässert werden

Blindgänger und nicht korrekt abgebrannte Feuerwerkskörper sowie kleinste Mengen nicht benutztes Feuerwerk müssen vor der Entsorgung über mehrere Stunden gewässert werden. Dadurch wird sichergestellt, dass die Feuerwerkskörper durchfeuchtet und keinen Schaden mehr anrichten können. „Verwenden Sie dazu eine Plastiktüte, in die Sie die Feuerwerksreste hineingeben und mit Wasser füllen“, teilt die kommunale Abfallwirtschaft mit. Danach sollte die Tüte verschlossen werden, ohne das Wasser auszugießen und alles in die Restmülltonne entsorgt werden. Größere Feuerwerksreste müssen von Profis entsorgt werden. (AZ)

Lesen Sie dazu auch