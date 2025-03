Neues Landratsamt: CSU fordert, Alternativen erst nach den Wahlen zu besprechen

Das Ergebnis war eindeutig: Am Tag der Bundestagswahl haben sich die Bürgerinnen und Bürger des Landkreises Landsberg in einem Bürgerentscheid gegen den Neubau eines Landratsamts am Penzinger Feld ausgesprochen. Nun äußert sich die CSU-Fraktion im Kreistag zum weiteren Vorgehen.

„Die CSU-Fraktion respektiert das klare Ergebnis des Bürgerentscheids zum geplanten Landratsamt“, heißt es in einer Pressemitteilung, die vom Fraktionsvorsitzenden Wilhelm Böhm verschickt wurde. In einer Sitzung mit Landrat Thomas Eichinger (CSU) wurde demnach eine gemeinsame Haltung zum Thema beschlossen. „Unser Ziel ist und bleibt es, dem Landkreis eine leistungsfähige, effiziente Verwaltung zu ermöglichen. Um aber der klaren Entscheidung der Bürgerinnen und Bürger in vollem Umfang zu entsprechen, sollte der Landkreis in der Zeit der verbleibenden Kommunalwahlperiode von jeglichen alternativen Planungsüberlegungen Abstand nehmen.“

Bayernpartei: „Noch einmal von vorne anfangen“

Der neu gewählte Kreistag könne schließlich unter den sich bis dahin entwickelnden Rahmenbedingungen entscheiden, ob eine erneute bauliche Lösung angestrebt werden soll. „Bis dahin sollten wie bisher die vorhandenen Platzbedarfe durch Anmietungen gelöst werden.“ Die CSU-Fraktion spricht sich dafür aus, das Hauptaugenmerk auf die Fertigstellung der laufenden Schulbauprojekte am Ammersee-Gymnasium und den Berufliche Schulen sowie der Pflegeschule am Klinikum zu legen und die Planungen für das Schulzentrum DZG/JWR voranzutreiben.

Unterdessen fordert die Bayernpartei, „einen Strich unter die bisherigen Planungen zu ziehen und noch einmal von vorne anzufangen“. Das bedeute auch, „bereits und eventuell zur früh Verworfenes noch einmal zu betrachten“. Die Bayernpartei beantragt vom Kreistag einen Beschluss, die Verwaltung damit zu beauftragen, die Möglichkeiten einer Ansiedlung von Außenstellen am ehemaligen Fliegerhorst in Penzing erneut zu prüfen. Anschließend sollen dem Gremium die Ergebnisse vorgelegt werden. Auf Grundlage neuer Erkenntnisse könnte dann noch einmal über diese Option abgestimmt werden.