Neues Landratsamt: Omas for Future schreiben offenen Brief an Kreisräte

Das 120-Millionen-Euro-Projekt im Landsberger Osten ist umstritten. Ist bei einer Verwirklichung weniger Geld für den Klimaschutz vorhanden?

Anlässlich des Neubaus des Landratsamts am Penzinger Feld wenden sich die „Omas und Opas for Future“ Landsberg mit einem Offenen Brief an die Kreisräte. Sie fordern diese auf, in der Sitzung des Kreistags am 25. Juni gegen den Neubau zu stimmen.

In einer Pressemeldung nennen die Omas und Opas for Future ihre Sorgen: Die kommunalen Belastungen würden angesichts des drohenden Klimanotstandes wegen der zu erwartenden Erderwärmung um mehr als 1,5 Grad immens werden. So seien in Zukunft dringend Maßnahmen zum Hitzeschutz in Gemeinschaftseinrichtungen wie Kindergärten, Schulen und Altersheimen unerlässlich, genauso wie die kommunalen Maßnahmen zur Erfüllung des Bayerischen Klimaschutzgesetzes.

Ein Neubau des Landratsamts würde fruchtbaren Boden in Landsberg versiegeln

Zudem wäre der Neubau ein weiterer Beitrag zum Flächenfraß und zur Versiegelung von fruchtbarem Boden, der fähig wäre nicht nur Wasser aufzunehmen, sondern auch CO 2 zu binden, heißt es in der Pressemeldung. Die Omas for Future Landsberg befürchten, dass die Schuldenlast für die Gemeinden Investitionen zum Klimaschutz behindern und letztendlich die Bürgerinnen und Bürger die Lasten zutragen hätten. Ein Nebeneffekt des Neubaus seien Nachteile für den Einzelhandel in der Stadt, da die Besucherinnen und Besucher dann eher die Großmärkte am Penzinger Feld frequentieren würden.

Zudem sei fraglich, inwiefern der Platz- und Personalbedarf zukünftig in der vom Landrat angegebenen Höhe realistisch sei, angesichts von Homeoffice, der Digitalisierung und von Verwaltungsprozessen, die von einer KI durchgeführt werden könnten. Die Omas for Future Landsberg erkennen die Notwendigkeit einer Erweiterung an, mahnen aber, dass diese nicht zu Lasten des Klimaschutzes gehen dürfe. (AZ)

