Ortsnamen-Rätsel: Wie gut kennen Sie den Landkreis?

Plus Ist der Weiler Dürrhansl nach einem mageren Mann benannt? Heißt das Schloss bei Geltendorf aufgrund der Kelten Kaltenberg? Warum heißen die Orte, wie sie heißen?

Wer die Ferien und Feiertage in der gewohnten Umgebung verbracht hat, hat den Blick aus dem Fenster womöglich satt. Mithilfe vieler Ortschronisten aus den Gemeinden des Landkreises Landsberg haben wir uns ein Quiz über die Ortsnamen der Region ausgedacht. Wie gut kennen Sie sich aus? Die Lösung steht der Reihenfolge nach auf dem Kopf.

Im Landkreis gibt es etliche Orte, die auf den Namen eines Gründers zurückzuführen sind. So zum Beispiel einen Usso, einen Munderich sowie einen Viligund. Können Sie die Namen den dazugehörigen Orten zuordnen?