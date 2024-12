Partys, Konzerte und mehr: Das Silvester-Programm im Landkreis Landsberg

Was tun zum Jahreswechsel? Zu Hause im Kreise der Familie feiern oder auswärts in Lokalen oder Diskotheken, bei einem Konzert oder abseits des Trubels in der Natur. Im Landkreis Landsberg gibt es rund um Silvester und Neujahr etliche Möglichkeiten. Unsere Redaktion hat einige Termine zusammengestellt: vom Neujahrsanspielen bis zur Silvesterparty.

An Silvester, von 10 bis 14 Uhr, spielt die Landsberger Coverrockband „take4friends“ im „Offside“ im Landsberger Sportzentrum zum musikalischen Frühschoppen zum Jahresende auf. Im vergangenen Jahr hatte die Band damit an alte Zeiten angeknüpft. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen, Reservierungen empfohlen unter Telefon 0170/2494743. „take4friends“ sind Freunde und machen Musik für Freunde. Die Band liefert eine rockige Zeitreise durch mehr als ein halbes Jahrhundert Musikgeschichte.

Tradition hat das Neujahrsanspielen in der Region zwischen Ammersee und Lech. Auch heuer sind viele Musikvereine unterwegs und verteilen musikalische Weihnachtsgrüße. Zwei Beispiele: Der Spielmannszug, eine Sparte des Dießener Trachtenvereins, läuft von Samstag, 28. bis Montag, 30. Dezember durch Dießens Straßen und spielt das neue Jahr an. Der Musikverein Rott begrüßt das neue Jahr und zieht am Montag, 30. Dezember, ab 8 Uhr mit musikalischen Klängen durch die Gemeinde. „

Mit musikalischen Grüßen zum neuen Jahr zieht die Trachtenkapelle Apfeldorf auch heuer an Silvester durch das Dorf. Das Foto zeigt die Musizierenden im vergangenen Jahr. Foto: Rosi Geiger (Archivbild)

Am späten Abend beginnen die Silvesterpartys im Landkreis Landsberg. Eine Silvesterfeier findet ab 23 Uhr bei der Landjugend in Oberdießen statt und im Jugendhaus in Thaining steigt ab Mitternacht eine Silvesterparty für Jung und Alt.

Zum Jahresende steigt auch in den Groundlift Studios in der Alten Brauerei Stegen eine Silvesterparty. Um 18 Uhr gibt zunächst Klavierkabarettist Klaus Kohler seine „Vorgespielten Höhepunkte“ zum Besten. Kohler spielt, singt, rappt, dirigiert und parodiert, was die Tasten hergeben und läuft in seinem Bühnenstück zu sportlichen, musikalischen und erotischen Höchstleistungen auf, so die Pressemitteilung. Ab 21 Uhr wird dann auf zwei Areas gefeiert. Mit Rock- und Pophits heizt die Groundlift Band live ein. Salsa, Bachata, Merengue, Latin Hits und Reggaeton gibt es mit DJ bis zum Morgengrauen. Und um Mitternacht steigt eine Feuershow. Aus Naturschutzgründen wird es aber kein Feuerwerk geben.

Eine Silvesterparty findet auch im Strandhotel „SüdSee“ in Dießen statt. Das Silvester-Dinner ab 18.30 Uhr ist schon ausreserviert, für die Party ab 23 Uhr auf der Seeterrasse mit der Live-Band „Lizzy Miller“ gibt es aber noch Plätze. Laut Homepage erwartet die Besucher auch eine Lasershow direkt am See.

Eine „Final Countdown Silvester Party“ mit DJ Homi Duber erwartet die Gäste im „Moritz“ am Waitzinger Berg in Landsberg. Beginn ist am Dienstag, 31. Dezember, um 22 Uhr. Laut Homepage bringt DJ Homi Duber ab 23 Uhr die besten Beats und sorgt für Partystimmung. Einlass ist ab 21 Jahren.

Traditionell am Silvesterabend erklingt in der Stadtpfarrkirche Mariä Himmelfahrt in Landsberg ein festliches Orgelkonzert, gespielt vom Organisten und Dekanatskirchenmusiker. Am 31. Dezember wird ab 22 Uhr Winfried Lichtscheidel am Spieltisch Platz nehmen und Werke von Händel, Schumann und Widor spielen. Das Konzert dauert eine knappe Stunde und entlässt die Besucherinnen und Besucher des Silvesterkonzerts in einen beschwingt-besinnlichen Jahreswechsel, so die Pressemitteilung. Karten gibt es im Vorverkauf bei Vivell in Landsberg sowie an der Abendkasse direkt in der Stadtpfarrkirche am Hellmairplatz.

Feuerwerk an der Karolinenbrücke in Landsberg. Foto: Thorsten Jordan (Archivbild)

Zum Jahreswechsel gehört für viele Menschen auch Feuerwerk und Kracher. Doch das Thema spaltet: Tierschutz, Natur- und Umweltschutz und nicht zuletzt der Schutz der eigenen Gesundheit stehen dem Spaß an einem bunten Spektakel gegenüber. Die Stadt Landsberg bittet auch 2024 alle Bürgerinnen und Bürger, auf Feuerwerke, insbesondere in der Altstadt, zu verzichten. Neben den genannten Gründen bestehe durch Funkenflug oder brennende Teile von Raketen die Gefahr, historische Gebäude zu beschädigen. Besonders kritisch ist die Neue Bergstraße, teilt die Stadt mit. Dort liegen direkt unterhalb historische Gebäude. Feuerwerkskörper, die von der Neuen Bergstraße aus in das dicht bebaute Altstadtviertel rund um Seelberg und Klösterl abgefeuert werden, können erhebliche Schäden verursachen.