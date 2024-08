Positive Bilanz der Aktion "Sauberer Schulweg" im Landkreis Landsberg

Unmengen weggeworfener Zigarettenkippen, Hundekotbeutel, leerer Flaschen, Kronkorken, Plastikverpackungen und sogar einen Gartenzwerg, eine Regenrinne und Unterwäsche – all das haben Schülerinnen und Schüler aus dem Landkreis Landsberg bei ihren Müllsammelaktionen gefunden.

Achtlos in die Natur geworfener Müll (das sogenannte Littering) ist ein Phänomen, das in den vergangenen Jahren immer mehr zunimmt, teilt die kommunale Abfallwirtschaft des Landratsamts in einer Pressemeldung mit. Müsse man sich nicht selbst um das Wegräumen dieses Mülls bemühen, fehle oft das Bewusstsein dafür, wie nachteilig sich Littering auf die Gesundheit und die Umwelt auswirkt. Um Kinder und Jugendliche für dieses so wichtige Thema zu sensibilisieren, hat die kommunale Abfallwirtschaft im zweiten Halbjahr des vergangenen Schuljahres Schulen bei den Müllsammelaktionen „Sauberer Schulweg“ unterstützt.

An die 800 Schülerinnen und Schüler sind an der Aktion beteiligt

So konnten die Schulen bei der Abfallwirtschaft Müllgreifer ausleihen, die das Müllsammeln erheblich erleichtern. An den Cleanup-Aktionen beteiligten sich sieben Schulen mit mehr als 800 Schülerinnen und Schülern. Besonders fleißig sammelten die Schülerinnen und Schüler der Grundschulen Finning-Hofstetten und Penzing. Dort beteiligten sich alle Klassenstufen an der Sammelaktion und waren mit viel Spaß und Ehrgeiz dabei, heißt es in einer Pressemeldung. Doch nicht nur die Jüngsten, sondern auch die Großen – wie zum Beispiel von den Beruflichen Schulen Landsberg – trafen sich zum Müllsammeln. Alle zwölf Klassen der 11. Jahrgangsstufe gingen den Bereich rund um ihre Schule ab und „fischten“ so 221 Kilogramm Müll aus der Natur.

Die kommunale Abfallwirtschaft möchte dieses Engagement weiterhin fördern und plant deshalb, ab dem kommenden Schuljahr die Unterstützung für die Cleanup-Aktionen „Sauberer Schulweg“ auf das ganze Schuljahr auszuweiten. Doch Gemeinden oder Vereine können Sie sich für die Ausleihe von Müllgreifern an das Landratsamt wenden. Die Kontaktdaten dazu finden sich unter https://www.abfallberatung-landsberg.de/links-zur-abfallentsorgung/. (AZ)