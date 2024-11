Reaktionen aus dem Landkreis Landsberg: Das Ampel-Aus und die Folgen

Die zerstrittene Ampel-Koalition ist am Ende. An einem dramatischen Ende, das im Rausschmiss von Finanzminister Christian Lindner gipfelte. Hintergrund ist wohl ein erbitterter Streit um die Wirtschafts- und Haushaltspolitik. Im März soll es nun zu einer vorgezogenen Neuwahl kommen, wie Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) sagte. Was bedeutet das Ampel-Aus? Wie bewerten es Politikerinnen und Politiker aus dem Landkreis Landsberg? Unsere Redaktion hat am Tag nach dem politischen Erdbeben nachgefragt.

Markus Wasserle, Kreisrat der SPD und Kreishandwerksmeister, hat das Ende der Ampel bei einem Zukunftsforum der Gebäudereinigungsbranche in Weimar verfolgt. Dort sei bereits vor Mittwochabend über das vorzeitige Ende der Koalition spekuliert worden. Er ist froh, dass jetzt Klarheit herrscht und findet den Schritt richtig. In der aktuellen Situation sei Stabilität gefragt, und die könne die Ampel nicht mehr bieten. „Die Menschen wollen wissen, was auf sie zukommt“, sagt Wasserle, der vor seinem Wechsel zur SPD für die FDP politisch aktiv war.

Verlässlichkeit sei auch wichtig für Wirtschaft, Handwerk und Gewerbe, sagt Wasserle aus seiner Sicht als Kreishandwerksmeister. Nur dann würde in neue Projekte investiert. Gerade die Wirtschaft habe in den vergangenen Jahren gezeigt, dass sie an neue Gegebenheiten anpassen kann. Das funktioniere aber nur, wenn sie sich auf die Regierung verlassen kann. Deswegen sei nun auch wichtig, schnell Klarheit zu haben, wer Deutschland künftig regiert. Sein Wunsch für eine stabile Regierung ist ein Bündnis aus SPD und CDU/CSU.

Icon Vergrößern Markus Wasserle ist SPD-Kreisrat und Kreishandwerksmeister. Foto: Christian Rudnik (Archivbild) Icon Schließen Schließen Markus Wasserle ist SPD-Kreisrat und Kreishandwerksmeister. Foto: Christian Rudnik (Archivbild)

Martin Erdmann, Kreisvorsitzender der Grünen, sieht den Bruch in der Bundesregierung mit gemischten Gefühlen. „Gerade nach dem Wahlergebnis in den USA wäre Stabilität in der drittgrößten Wirtschaftsmacht der Welt wichtig gewesen.“ Und wer regiere, könne mitgestalten. „Am Ende klappt es aber nur, wenn Absprachen eingehalten werden und nicht jedes Mal direkt wieder neu diskutiert werden. Am Ende war die Grundlage einfach kaputt.“ Erdmann räumt ein, dass es schon länger Probleme im Miteinander in der Regierung gab, die Umfragewerte aber so manchen wohl zögern ließen, früher einen Schlussstrich zu ziehen. „Im Vergleich zu den anderen stehen wir ja noch gut da. Wir hatten bei der vergangenen Bundestagswahl 14 Prozent und uns werden elf bis zwölf vorausgesagt.“ Erdmann fürchtet, dass es bei der Wahl einen Rechtsruck geben wird in der politischen Landschaft.

Icon Vergrößern Das Foto zeigt Grünen-Kreisvorsitzenden Martin Erdmann beim Dießener Klimatag. Foto: Christian Rudnik (Archivbild) Icon Schließen Schließen Das Foto zeigt Grünen-Kreisvorsitzenden Martin Erdmann beim Dießener Klimatag. Foto: Christian Rudnik (Archivbild)

Das Ende der Ampel-Koalition habe aber aus seiner Sicht auch Gutes. Da Diskussionen und Entscheidungen im Bund auf Landes- und Kommunalebene durchschlagen, seien die vergangenen Monate nicht einfach gewesen. Im bevorstehenden Wahlkampf müsse der Kreisverband das Paket nun nicht mehr mitschleppen. „Mit Blick auf die Probleme in Berlin haben wir nicht zufällig unsere Aufstellungsversammlung schon Ende September durchgeführt.“ Die vorgezogene Bundestagswahl entzerre zudem den Terminstress. Wäre wieder im September gewählt worden, hätte unmittelbar danach der Kommunalwahlkampf begonnen. Die Grünen haben laut Kreisvorsitzenden zuletzt rund 50 Mitglieder aufgenommen und stünden jetzt bei 300, so viele wie nie. „Wir sind personell gut aufgestellt für den Wahlkampf.“

Die FDP-Kreisvorsitzende Birgit Kerckhoff ist enttäuscht von Kanzler Olaf Scholz

Birgit Kerckhoff, Kreisvorsitzende der FDP, sagt, sie sei enttäuscht von Kanzler Olaf Scholz. „Das erklärte Ziel aller Parteien war es, für neuen Schwung in der Wirtschaft zu sorgen. Doch ich habe gehört, er hat das Papier von Christian Lindner dazu nicht mal gelesen. Dabei gab es dafür aus der Wirtschaft viel Zuspruch.“ In der FDP wurde schon länger an der Basis über einen Ausstieg aus der Ampel diskutiert. Kerckhoff war bislang dagegen. „Es war nie eine Wunschkoalition. Ich teile aber die Auffassung der Parteiführung, dass man alle Optionen nutzen sollte, um das Land voranzubringen, bevor man hinwirft.“ Nun sei aber der Punkt gekommen, an dem klar sei, dass ihre Partei auf verlorenen Posten stehe. „Grüne und SPD haben sich überhaupt nicht bewegt.“

Sie rechnet mit einem spannenden Landesparteitag am Wochenende und einem herausfordernden Wahlkampf. „Wir haben ständig die Frage gehört, was die da oben machen“, blickt sie zurück und hofft, dass ihre Partei den Wiedereinzug ins Parlament schafft und dann mit der Union koalieren kann. „Es wird knapp“, sagt sie mit Blick auf die Umfragewerte. Vielleicht komme der FDP in der Wählergunst zugute, dass sie für liberale Positionen einstehe, auch wenn das nun zum Bruch in der Regierung geführt habe.

Icon Vergrößern Der Landsberger Bundestagsabgeordnete Michael Kießling (CSU) ist froh über das Ende der Bundesregierung. Foto: Christian Rudnik (Archivbild) Icon Schließen Schließen Der Landsberger Bundestagsabgeordnete Michael Kießling (CSU) ist froh über das Ende der Bundesregierung. Foto: Christian Rudnik (Archivbild)

Froh über das Ende der Bundesregierung ist Michael Kießling, CSU-Bundestagsabgeordneter aus dem Wahlkreis Landsberg. „Die Ampel ist Geschichte und Kanzler Scholz ebenfalls. Das ist gut für unsere Bürger und auch für unser Land, denn über Monate hinweg bestimmten gegenseitige Blockaden, Streit und Missgunst die Tagesordnung dieser Regierung, anstatt die drängenden Probleme in Wirtschaft, Migration und Sicherheit anzugehen.“ Kießling hat kein Verständnis dafür, dass Scholz die Vertrauensfrage erst im Januar stellen wolle und Neuwahlen für März anstrebe. Das sei ein „durchschaubares Manöver“, um die SPD zu konsolidieren. Die Union werde fordern, dass die Vertrauensfrage kommende Woche gestellt wird.

Die CSU sei bereit, Verantwortung zu übernehmen. Der Wahlkampf werde kurz und anstrengend, prophezeit Kießling. Die Union werde um möglichst viele Erst- und Zweistimmen werben, sodass keine Koalition gegen sie möglich ist nach der Wahl. Beim Thema Grüne ist Kießling auf Linie seines Parteivorsitzenden Markus Söder: „Eine Zusammenarbeit schließe ich aus. In der Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik vertreten sie Positionen, die mit uns nicht machbar sind.“

„Das Drama der Ampel-Regierung findet nun endlich ein Ende. Somit hat unser Land wieder die Chance, mit der richtigen Politik auf Bundesebene zu prosperieren“, sagt Gabriele Schick, die Kreisvorsitzende der AfD Landsberg. Sie begrüßt die Durchführung von Neuwahlen zum schnellstmöglichen Zeitpunkt. „Endlich wird der Wählerwille wieder berücksichtigt.“ Der Kreisverband sei für mögliche Neuwahlen gut gerüstet und wolle die Wählerinnen und Wähler mit seinen Konzepten überzeugen.