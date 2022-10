Regionenmarke: Der Kreis Landsberg möchte sein Profil schärfen

Plus Auf dem Dampfer MS Utting wird die Marke "Landsberg Ammersee Lech" offiziell vorgestellt. Der Sänger Malik Harris tritt als Überraschungsgast auf.

Im Rahmen einer Schifffahrt auf dem Ammersee wurde die Regionenmarke " Landsberg Ammersee Lech" aus der Taufe gehoben. Der Landkreis, die Stadt und die Gemeinden setzen große Hoffnungen in die neue Vermarktungsstrategie. Vor rund 70 geladenen Gästen gab Sänger Malik Harris, der Deutschland vergangenen Mai beim Eurovision Song Contest vertrat, überraschend ein rund 45-minütiges Konzert.