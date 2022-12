Reichling sucht Pächter für die Gaststätte im Dorfgemeinschaftshaus

Plus Die Pächter der Sportgaststätte in Reichling geben geplagt von Pandemie, Energiekrise und geringer Nachfrage auf. Die Gemeinde sucht nun Nachfolger.

Die Gemeinde Reichling sucht zum 1. Januar einen neuen Pächter für die Gaststätte im Dorfgemeinschaftshaus. Der Fall steht wohl sinnbildlich für den schwierigen Spagat der Gastronomie im ländlichen Raum, die nach schwierigen Pandemie-Jahren nun mit hohen Energiekosten in die Knie gezwungen werden.