Schauspielerin Antje Mönning im Porträt: „Ich finde es schön, mich zu zeigen“

Die meisten Schlagzeilen, in denen Schauspielerin und Filmemacherin Antje Mönning auftaucht, ergötzen sich an stumpfen Gegensätzen. Bekannt wurde sie durch ihre Rolle als Nonne in der TV-Serie „Um Himmels Willen“, im Nachgang verkörperte sie zunehmend freigeistige und in Teilen erotische Figuren. Ihre wohl umstrittenste Rolle: Lucy im Erotikdrama „Engel mit schmutzigen Flügeln“, worin die Protagonistin ihre Sexualität entdeckt. Die Boulevard-Presse stürzte sich auf die junge Schauspielerin und titelte mehr als nur einmal „Nackt-Nonne“ – obwohl hinter der Künstlerin viel mehr steckt: Kreativität, Durchsetzungsvermögen und Authentizität.

