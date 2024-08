Serie von Fahrerflucht-Vorfällen im Kreis Landsberg beschäftigt Polizei

Im Einsatzgebiet der Polizeiinspektion Landsberg kam es am Freitag zu mehreren Unfallfluchten. Das ist passiert.

Auf dem Parkplatz des V-Marktes in Landsberg hat ein Unbekannter am Dienstag, 6. August, zwischen 11.30 und 12 Uhr mit seinem Fahrzeug ein geparktes Auto beschädigt und ist dann weggefahren. Der Besitzer des Autos hat einen erheblichen Schaden an seinem Wagen festgestellt.

In der Ammerseestraße in Lengenfeld hat ein Unbekannter zwischen Donnerstag, 8. August, 21 Uhr und Freitag, 9. August, 18 Uhr mit seinem Fahrzeug den Gartenzaun eines Hauses beschädigt und ist dann weitergefahren.

Auch in der Weidenstraße in Geltendorf hat ein Unbekannter am Freitag, 9. August, zwischen 11 und 12 Uhr ein geparktes Auto stark beschädigt und ist dann einfach weitergefahren.

Nach einem Überholmanöver kommt es fast zum Zusammenstoß

Am Freitagvormittag, 10.30 Uhr, war zudem ein 54-jähriger Mann aus dem Landkreis mit seinem Auto auf der Staatsstraße 2027 in Geltendorf unterwegs, als ein Traktor im Gegenverkehr plötzlich von einem anderen Auto überholt wurde. Der Überholende kam dabei weit auf die Gegenfahrbahn, sodass der Autofahrer ausweichen musste, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Dabei stieß er mit seinen Rädern gegen den Bordstein, was zu einem erheblichen Schaden führte. Der Unbekannte fuhr weiter. Dem Unbekannten droht ein Verfahren wegen gefährlichen Überholens und Unfallflucht.

In allen Fällen sucht die Polizei nun nach Zeugen, die etwas gesehen haben. Hinweise nimmt sie unter der Telefonnummer 08191 9320 entgegen. (AZ)