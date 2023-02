So feiert der Kreis Landsberg Fasching: Die schönsten Bilder

Der Lumpige Donnerstag ist der Höhepunkt des Faschings in Landsberg. Aber auch sonst war einiges geboten in der fünften Jahreszeit. Unsere Bildergalerin im Überblick.

Am Lumpigen Donnerstag wird Landsberg zur Faschingshochburg. Hier sind die Bilder vom Faschingstreiben in der Innenstadt und vom Umzug, an dem fast 30 Gruppen teilgenommen haben.

Am Lumpigen Donnerstag wird Landsberg zur Faschingshochburg. Hier sind die Bilder vom Umzug, an dem fast 30 Gruppen teilgenommen haben. Foto: Christian Rudnik

Am Lumpigen Donnerstag wird Landsberg zur Faschingshochburg. Hier sind die Bilder vom Umzug, an dem fast 30 Gruppen teilgenommen haben. Foto: Christian Rudnik

Ausnahmezustand in Landsberg: Am Lumpigen Donnerstag sind die Narren und Narrinnen schon früh auf den Beinen. Hier schon Impressionen vom Landsberger Fasching. Foto: Christian Rudnik

Ausnahmezustand in Landsberg: Am Lumpigen Donnerstag sind die Narren und Narrinnen schon früh auf den Beinen. Hier schon Impressionen vom Landsberger Fasching. Foto: Christian Rudnik

Frauenbund Dießen feiert im Traidtcasten ausgiebig

Nach zwei Jahren Coronapause feiert der Frauenbund Dießen im Traidtcasten erstmals wieder ausgiebig Fasching.

Nach zwei Jahren Coronapause feiert der Frauenbund Dießen im Traidtcasten erstmals wieder ausgiebig Fasching. Foto: Dagmar Kübler

Nach zwei Jahren Coronapause feiert der Frauenbund Dießen im Traidtcasten erstmals wieder ausgiebig Fasching. Foto: Dagmar Kübler

Viel war los beim Iglinger Faschingsumzug 2023

Jede Menge Närrinnen und Narren waren beim Iglinger Faschingsumzug dabei. Wir haben die schönsten Bilder vom bunten Faschingstreiben.

Jede Menge Närrinnen und Narren waren beim Iglinger Faschingsumzug dabei. Wir haben die schönsten Bilder vom bunten Faschingstreiben. Foto: Thorsten Jordan

Jede Menge Närrinnen und Narren waren beim Iglinger Faschingsumzug dabei. Wir haben die schönsten Bilder vom bunten Faschingstreiben. Foto: Thorsten Jordan

Beim Inthronisationsball der Licaria Landsberg ging es hoch her

Beim ersten Inthronisationsball des Faschingvereins Licaria Landsberg in der Aula der Mittelschule geht es hoch her. Hier kommt unsere Bildergalerie.

Beim ersten Inthronisationsball des Faschingvereins Licaria Landsberg in der Aula der Mittelschule geht es hoch her. Viel Spaß haben die Gäste mit der Faschingsgarde aus Hohenfurch und dem Komiker Tobi van Deisner. Foto: Christian Rudnik

Beim ersten Inthronisationsball des Faschingvereins Licaria Landsberg in der Aula der Mittelschule geht es hoch her. Viel Spaß haben die Gäste mit der Faschingsgarde aus Hohenfurch und dem Komiker Tobi van Deisner. Foto: Christian Rudnik

Die schönsten Bilder vom Inthronisationsball in Denklingen

Im Denklinger Bürger- und Vereinszentrum feierte der Faschingsclub Hohenfurch seinen Inthronisationsball. (AZ)