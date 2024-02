So läuft der Übertritt an die Realschulen im Landkreis Landsberg

Im März finden Informationsveranstaltungen in Landsberg, Kaufering und Schondorf statt. Was Schüler und Eltern wissen müssen.

Die drei staatlichen Realschulen des Landkreises laden Eltern und SchülerInnen zu ihren Informationsveranstaltungen ein. Dabei werden Profil und Ziele der Schulart Realschule, die Übertrittsbedingungen und das Schulleben der jeweiligen Realschule vorgestellt. Alle Besucher dieser Veranstaltungen können außerdem bei Rundgängen die Schulen besichtigen, offene Fragen klären und sich über Termine für die jeweiligen mit dem Übertritt verbundenen Regelungen informieren.

Zu den Informationsveranstaltungen sind Eltern und Kinder herzlich eingeladen. Sie finden zu folgenden Terminen statt:

Realschule Kaufering : Mittwoch, 6. März, 19 Uhr

: Mittwoch, 6. März, 19 Uhr Johann-Winklhofer-Realschule (JWR) Landsberg : Donnerstag, 14. März, 17.30 bis 19.30 Uhr

: Donnerstag, 14. März, 17.30 bis 19.30 Uhr Wolfgang-Kubelka-Realschule (WKR) Schondorf: Samstag, 2. März, 9 bis 11 Uhr

Zur Anmeldung teilen die drei Schulleitungen in einer gemeinsamen Erklärung mit:

Für die Jahrgangsstufe 4:

Schülerinnen und Schüler, die von der vierten Klasse der Grundschule übertreten wollen, melden sich zwischen Montag, 6. Mai, und Mittwoch, 8. Mai, an der gewählten Schule an. Die jeweiligen Anmeldezeiten werden an den Informationsabenden bekannt gegeben und sind auf der Homepage der entsprechenden Realschule zu finden. Die Anmeldung muss an allen Schulen durch einen Erziehungsberechtigten vorgenommen werden. Zur Anmeldung werden die Geburtsurkunde beziehungsweise das Familienstammbuch, das Übertrittszeugnis der Grundschule im Original sowie gegebenenfalls ein Sorgerechtsnachweis und Passfotos benötigt. Der Probeunterricht findet statt von Dienstag, 14. Mai, bis Donnerstag, 16. Mai.

Für die Jahrgangsstufe 5:

Schülerinnen und Schüler öffentlicher und staatlich anerkannter Haupt- und Mittelschulen ist der Übertritt ausschließlich mit dem Jahreszeugnis möglich. Einen Probeunterricht gibt es nicht. Die Aufnahme in die Jahrgangsstufe 5 der Realschule ist für Haupt- und Mittelschüler möglich, wenn in den Fächern Mathematik und Deutsch eine Durchschnittsnote von 2,5 oder besser erreicht wird. Wird ein Wechsel an die Realschule beabsichtigt, soll bis zu einem Notendurchschnitt von 3,0 (Mathematik und Deutsch), unter Vorlage des Zwischenzeugnisses, an der gewünschten Realschule zu den genannten Anmeldeterminen eine Voranmeldung abgegeben werden. Die endgültige Anmeldung erfolgt Ende Juli/Anfang August mit der Vorlage des Jahreszeugnisses.

Für höhere Jahrgangsstufen:

An der JWR ist eine Voranmeldung für Schülerinnen und Schüler aus einem Gymnasium im Laufe des zweiten Halbjahres möglich. An den Realschulen Schondorf und Kaufering findet die Voranmeldung für Gymnasiasten an den Hauptanmeldetagen im Mai statt.

Weitere Informationen kann man auf der Homepage der jeweiligen Realschule finden. (AZ)