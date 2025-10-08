Wohin mit Herbstlaub und Grünschnitt?

Im Herbst fallen in den Gärten wieder große Mengen Laub, Grünschnitt und Gehölz an. Schnell sind dann die Containerkapazitäten für Grüngut auf den Wertstoffhöfen im Landkreis Landsberg erschöpft und zum Ende der jeweiligen Öffnungszeiten kann kein Material mehr angenommen werden. Die kommunale Abfallwirtschaft weist daher daraufhin, die Mengenbegrenzungen bei der Anlieferung von Gartenabfällen zu beachten.

Maximal ein Kubikmeter Grüngut können von einem Grundstück pro Anlieferungstag an den Grüngut-Containern angeliefert werden, heißt es in der Pressemeldung. Für größere Mengen sollen die Kompostplätze am Abfallwirtschaftszentrum in Hofstetten und am Recyclinghof in Kaufering genutzt werden. Dort werden haushaltsübliche Mengen bis zu fünf Kubikmeter pro Grundstück und Jahr kostenlos angenommen.

Entsorgung im Landkreis Landsberg: Wurzelstöcke sind gebührenpflichtig

Übersteigen die Grüngut-Abfälle die haushaltsübliche Menge, können diese - ebenso wie Abfälle aus Gewerbe, Landwirtschaft oder von Gartenbaubetrieben - nur gegen Gebühr an den Kompostplätzen angenommen werden, teilt die kommunale Abfallwirtschaft mit. Auch Wurzelstöcke sind gebührenpflichtig und können nur am Kompostplatz in Kaufering entsorgt werden.

Gartenabfälle wie Rasenschnitt, Laub oder Pflanzenreste können auch über die Biotonne entsorgt werden. Holzige Abfälle wie Äste und Zweige gehören dort aber nicht hinein. Fallen beim Herbstputz kaputte Blumentöpfe oder andere Abfälle rund um den Garten an, müssen diese über die Wertstoffsammlung des Landkreises entsorgt werden.

Nähere Informationen unter www.abfallberatung-landsberg.de. Öffnungszeiten Abfallwirtschaftszentrum Hofstetten: Montag bis Freitag, 8 bis 12 Uhr und 13 bis 16 Uhr, Donnerstag 13 bis 18 Uhr, Samstag 8 bis 16 Uhr. Kompostplatz Kaufering am Recyclinghof: Montag bis Freitag 9 bis 12 Uhr (nur 1. März bis 30. November) und zusätzlich Montag 13.30 bis 16 Uhr, Dienstag 13.30 bis 18 Uhr, Mittwoch 13.30 bis 16 Uhr, Donnerstag 13.30 bis 18 Uhr, Freitag 13.30 bis 18 Uhr, Samstag 9 bis 16 Uhr. (AZ)