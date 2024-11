Spieltipps aus der Region: So werden triste Novemberabende zum Vernügen

Zum achten Mal treffen sich Menschen am Wochenende in Heinrichshofen, um Schiffe zu kapern, einen Flugzeugabsturz zu verhindern oder um ihr Allgemeinwissen zu testen: Denn im Gemeindehaus findet dann wieder ein Spielenachmittag statt. Dabei kann auf den großen Spielfundus der Gemeindebücherei zurückgegriffen werden. Organisatorin Barbara Blank und andere Spielenthusiasten vom Lechrain geben in diesem Zuge Spieltipps für die dunkle Jahreszeit.

