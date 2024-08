Solidargemeinschaft Landsberger Land ruft zur Streuobstsammlung auf

Auch in diesem Herbst ruft die Solidargemeinschaft Landsberger Land wieder zur jährlichen Streuobst-Apfelsammlung auf. Die Aktion dient laut einer Pressemitteilung dem Erhalt und der Förderung der Streuobstwiesen und damit der Artenvielfalt in der Region. Aus den gesammelten Äpfeln wird Streuobst-Apfelsaft hergestellt, der mit seinem Geschmack die Vielfalt der Apfelsorten widerspiegeln soll.

Streuobstwiesen sind ein unverzichtbarer Bestandteil der Kulturlandschaft und bieten einen vielfältigen Lebensraum für über 5000 Tier- und Pflanzenarten. Das Netzwerk Unser Land, zu dem die Solidargemeinschaft gehört, setzt sich laut der Pressemitteilung bereits seit 25 Jahren für den Erhalt und die Neuanpflanzung der wertvollen Ökosysteme ein. Eine der wichtigsten Initiativen ist die jährliche Streuobst-Apfelsammlung.

Die Aktion soll den Fortbestand der Streuobstwiesen sichern

Die Aktion hat das Ziel, die regionalen Streuobstwiesen zu fördern und ihren Fortbestand zu sichern. Die gesammelten Äpfel stammen von naturbelassenen Streuobstwiesen im Landsberger Land und werden zu Streuobst-Apfelsaft verarbeitet. Dieser Saft zeichnet sich laut der Pressemitteilung durch seine besondere Qualität und den Geschmack aus, der durch die Vielfalt der verwendeten Apfelsorten entsteht.

Alle Gemeinden, Vereine, Landwirte und Privatpersonen sind laut der Solidargemeinschaft dazu eingeladen, sich an der Apfelsammlung zu beteiligen. Aufgrund des starken, regionalen Hagels in diesem Jahr wurden viele Tafeläpfel verhagelt. Hagelschaden am Apfel zeigt sich an Dellen, die ein wenig verfärbt und wie vernarbt sein können. Der Geschmack des Apfels leidet aber nicht darunter und so eignen sie sich zum Vermosten und können zur Sammlung gebracht werden.

Nachhaltige Nutzung und Pflege der wertvollen Landschaften

Durch die aktive Teilnahme der Gemeinschaft soll die nachhaltige Nutzung und Pflege der wertvollen Landschaften unterstützt werden, so das Ziel der Solidargemeinschaft Landsberger Land. Die Sammlungen finden am 31. August, am 14. und 28. September sowie am 12. Oktober statt. Die Sammelstelle ist bei Ulrich Huber, Am Tränkholz 1 in Eresing. Weitere Informationen finden sich auf der Internetseite www.unserland.info und werden auch auf den Kanälen in den Sozialen Medien bekannt gegeben. (AZ)