Sperrung des Kreisverkehrs sorgt für „massives Verkehrsaufkommen“ auf Umleitungsstrecken

Der große Kreisverkehr im Landsberger Westen, der werktags normalerweise im Schnitt von rund 30.000 Fahrzeugen passiert wird, ist für drei Wochen gesperrt. Die Auswirkungen waren am Montag deutlich zu spüren: Während des Berufsverkehrs ging es in der Stadt im Bereich des Hindenburgrings und der Augsburger Straße nur schleppend voran. Verkehrsteilnehmer, die aus Richtung Augsburg gen Süden unterwegs waren, mussten insbesondere auch in Kaufering und Hurlach viel Geduld aufbringen.

