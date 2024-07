Steigende Kitagebühren: Verärgerte Eltern und Kommunen am Limit

Das Thema findet sich derzeit in sehr vielen Kommunen auf der Tagesordnung des Gemeinderats: Die Anhebung der Kitagebühren. Diese Woche erst entschied Denklingen, dass die Eltern künftig deutlich tiefer in die Tasche greifen müssen. Hurlachs Bürgermeister Andreas Glatz sah sich angesichts der Debatten im Ort veranlasst, dazu eine Infoveranstaltung zu organisieren. Hilferufe sind bei dem Thema aus mehreren Kommunen zu vernehmen. Unsere Redaktion hat sich mit Andreas Lehner, Geschäftsführer des Bayerischen Roten Kreuzes, über die schwierige Situation unterhalten. Das BRK ist der größte Träger im Landkreis, betreibt unter anderem die Einrichtungen in Weil, Prittrichting, Denklingen, Scheuring, Pürgen und Landsberg.

Dass die Kommunen immer mehr Geld in die Hand nehmen müssen, hängt mit mehreren Faktoren zusammen. Viele Gemeinden haben in den vergangenen Jahren ausgebaut, um den Bedarf decken zu können, benötigten aber auch entsprechend mehr Personal und die Lohnkosten sind durch mehrere gute Tarifabschlüsse in den vergangenen Jahren gestiegen. Aktuell wird wieder verhandelt, es steht ein Abschluss um 7,5 Prozent zum September im Raum, ist der Beschlussvorlage für die Ratsmitglieder in Denklingen zu entnehmen. Dort steigen die Elternbeiträge, wie auch in Hofstetten um 20 Prozent.

Elternbeitrag deckt zehn bis 15 Prozent der Kosten in Kindertagesstätten

In beiden Fällen ist das BRK der Betreiber. Dessen Geschäftsführer sagt: „Es ist ein emotionales Thema. Früher hieß es, dass Eltern, Freistaat und Gemeinde jeweils ein Drittel zahlen sollten. Davon sind wir sehr weit entfernt. Aktuell liegt der Wert meist bei zehn bis 15 Prozent.“ Die meisten Träger haben Defizitverträge mit den Gemeinden, diese gleichen es dann aus. Was das konkret bedeutet, verdeutlichte Hurlachs Bürgermeister bei der Infoveranstaltung: „Unser Defizit nach der Beitragsanpassung liegt immer noch bei etwa 600.000 Euro“. Um ähnliche Summen geht es beispielsweise auch in Obermeitingen. Dessen Bürgermeister Erwin Losert forderte eine gemeinsame Aktion, um den Freistaat zu sensibilisieren. Weils Rathauschef Christian Bolz, Sprecher der Bürgermeister im Landkreis, sagt, dass das Thema alle seine Kollegen umtreibe und ein entsprechender Wunsch aus der VG Igling an ihn herangetragen worden sei.

Ein großes Problem ist laut Andreas Lehner auch, dass der Freistaat „die Standards hochgeschraubt, aber die Finanzierung nicht entsprechend angepasst“ hat. Eine Krippengruppe dürfe beispielsweise nur noch mit zwölf Kindern statt 15 Kindern belegt werden, der staatliche Zuschuss fließe aber je Kind. „Also gleicher Personalaufwand, aber weniger Zuschuss. Die Folge für die Kommunen ist, dass das Defizit steigt.“ Die Elternbeiträge könnten aber nur bis zu einem gewissen Grad angehoben werden, weil sonst Vermeidungseffekte einsetzten, beschreibt Lehner das Dilemma. „Um Geld zu sparen, buchen die Eltern dann eine Stunde weniger am Tag und dann ist die Einrichtung nicht ausgelastet und dann funktioniert der Personalschlüssel nicht mehr.“

Personalmangel beschäftigt die gesamte Branche

Gleichzeitig sorgt der Personalmangel vielerorts für eine angespannte Situation. Verkürzte Öffnungszeiten und Notschließungen für einige Tage kommen immer wieder vor. In der Debatte um die Erhöhung kam im März im Obermeitinger Rat die Frage auf, ob es den Eltern nach schwierigen Wochen mit Einschränkungen vermittelbar sei, wenn nun die Beiträge deutlich angehoben würden. Laut Lehner hat auch die Flexibiltät unter den Erziehern und Erzieherinnen abgenommen. „Früher wurden auch Stellen angenommen in der Krippe, auch wenn die Interessentin eigentlich im Kindergarten arbeiten wollte. Heute geht sie zu dem Arbeitgeber, der die passende Stelle hat.“

In Hurlach werden derzeit 100 Kindergarten- und 24 Krippenkinder betreut. Als das Thema Beitragserhöhung im Gemeinderat anstand, waren auch 30 Eltern vor Ort, deutlich mehr als bei der deswegen angesetzten Infoveranstaltung. „Ein wenig enttäuscht bin ich über die geringe Teilnahme schon“, sagte Hurlachs Bürgermeister Andreas Glatz im Nachgang gegenüber unserer Redaktion. Auch der Kämmerer der VG Igling war bei dem Termin vor Ort. Von Elternseite wurde das damit begründet, dass dieser Abend vor der Abstimmung zur Erhöhung hätte angeboten werden sollen. Glatz führte aus, dass es im Vorfeld Gespräche mit dem Elternbeirat des gemeindlichen Kindergartens gegeben habe. Dabei waren eine Abstufung und schrittweise Erhöhung der Beiträge sowie ein Geschwisterbonus ausgehandelt worden. In einem Brief an die Eltern wurde zudem nicht nur zum Infoabend eingeladen. Bürgermeister Glatz erläuterte auch die Gründe für die Erhöhung.

Hurlach erhöht bei Krippe und Kindergarten in zwei Stufen

Im Hurlacher Kindergarten werden für vier bis fünf Stunden pro Tag derzeit 162 Euro fällig. Ab 1. September sind es dann 206 Euro. Und ab 1. März 2025 steigt der Betrag auf 225 Euro. Der Freistaat zahlt für Kindergartenkinder einen Zuschuss von 100 Euro. Die Belastung der Eltern verringert sich also um diese Summe. In der Kinderkrippe fallen bei fünf bis sechs Stunden pro Tag jetzt 280 Euro an. Der Betrag steigt zu den beiden Stichtagen auf 322 und dann 340 Euro. Alle Gebühren enthalten zehn Euro Spiel- und Getränkegeld. Ab dem zweiten Kind gibt es einen Geschwisterbonus in Höhe von 15 Euro pro Monat. Geringverdiener können für Krippenkinder ebenfalls einen Zuschuss von 100 Euro erhalten.

Andreas Lehner hat die Hoffnung, dass bei dem Thema „langsam etwas in Bewegung“ kommt. Er habe vor einigen Tagen die Gelegenheit gehabt, sich mit dem CSU-Fraktionsvorsitzenden im Landtag, Klaus Holetschek, auszutauschen. Auch bei einer Expertenanhörung im Sozialausschuss des Landtags war die kritische Situation der Gemeinden Anfang des Monats Thema. Und auch da wurden deutliche Appelle an die Staatsregierung gesandt.