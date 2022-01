Landkreis Landsberg

vor 19 Min.

Sternsinger schlagen im Landkreis Landsberg neue Wege ein

Plus Rund um den 6. Januar sind die Sternsinger unterwegs. In Utting will man auf die Tradition in diesem Jahr nicht verzichten. So handhaben es andere Pfarreien im Landkreis.

Es ist schöner Brauch, dass ab dem 6. Januar die Sternsinger unterwegs sind und den Segen von Haus zu Haus bringen. Doch zum zweiten Mal werden die Heiligen Drei Könige von Corona ausgebremst. In den Pfarreien im Landkreis Landsberg geht man mit der Situation unterschiedlich um und wird erfinderisch, um auf diese Tradition nicht verzichten zu müssen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

