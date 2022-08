Straßensanierung: Penzinger Kreisverkehr wird gesperrt

Überraschende Sanierungsprojekte: Das Staatliche Bauamt lässt im Landkreis Landsberg einige Staatsstraßen sanieren. Das hat vor allem in Penzing Auswirkungen.

Auf Verkehrsteilnehmende kommen in den nächsten Wochen und Monaten im Landkreis Landsberg einige Behinderungen zu. Denn das Staatliche Bauamt Weilheim lässt einige Staatsstraßen sanieren. Bereits diese Woche geht es in Penzing los. Ab Mittwoch, 24. August, wird der Kreisverkehr in Penzing gesperrt. Das geht aus einer Pressemitteilung hervor.

"Aufgrund von kurzfristig zur Verfügung stehenden Haushaltsmitteln im Staatsstraßenbau können dieses Jahr noch weitere, dringend notwendige Sanierungsarbeiten auf Staatsstraßen im Landkreis Landsberg durchgeführt werden", heißt es in einer am Montag, 22. August, verschickten Pressemitteilung. Die ersten Auswirkungen sind demnach in Penzing zu spüren. Aufgrund der Straßenbaumaßnahme wird es an der Tankstelle SB-Station Bonfert, die am Kreisverkehr in Penzing liegt, aus Sicherheitsgründen nicht möglich sein, ab Mittwoch, 24. August, zu tanken, teilt das Bauamt mit. Der Tankstellen-Shop bleibe geöffnet. Voraussichtlich bis 5. September wird diese Situation andauern, da die Staatsstraße 2054 im Bereich Penzing saniert wird.

In diesem Jahr sollen noch weitere Staatsstraße im Landkreis Landsberg saniert werden:

St 2052 zwischen Weil und Pestenacker,

St 2054 bei Geltendorf ,

, St 2054 südlich Penzing ,

, St 2056 zwischen Lengenfeld und Obermühlhausen,

und Obermühlhausen, St 2057 Ostumfahrung Landsberg bis Pürgen ,

bis , St 2057 vom neuen Kreisverkehr bei Lengenfeld bis zur Kreisstraße LL 23 nach Hofstetten ,

bei bis zur LL 23 nach , St 2347 westlich von Utting.

Sobald genauere Informationen zu den Bauzeiten und den damit verbundenen Beeinträchtigungen für die Verkehrsteilnehmer vorliegen, werden diese bekanntgegeben. Das Staatliche Bauamt Weilheim bittet schon jetzt alle betroffenen Verkehrsteilnehmer und Anlieger um Verständnis für die kurzfristigen Arbeiten und die damit verbundenen Verkehrsbeeinträchtigungen.

