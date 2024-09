Tierisch gute Ausflüge im Landkreis Landsberg

Wenn das Wetter im September auch nicht mehr unbedingt zum Baden einlädt, gibt es im Landkreis Landsberg auch andere Outdoor-Aktivitäten, die Abwechslung an einem Tag im Freien bieten. Wie eine kleine Wanderung durch die Region. Und das vielleicht nicht nur mit Freunden und Familie, aber mit tierischer Begleitung? Zwischen Ponys, Eseln, Lamas und Kamelen hat man im Landkreis die freie Wahl.

Erlebnisvielfalt im Reit- und Wildpark in Weil

Exotisch wird es im Reit- und Wildpark in Weil, denn neben Schafen oder etwa Rotwild, gibt es dort auch Kängurus und Zebras. Aber auch zottelige schottische Hochlandrinder. Der Hof bietet zudem einen Ponyritt über das Gelände an. 29 Ponys und Kleinpferde leben in der Anlage. Und wer doch lieber etwas höher sitzt? An Wochenenden darf auch auf der Kameldame „Polar“ aus Langeringen geritten werden. Im Streichelzoo kann man den Ziegen und Schafen des Hofes einmal durchs Fell wuscheln. Im Park gibt es aber auch eine Eisenbahn, Trampoline und einen großen Spielplatz im Burg-,Piraten- und Cowboythema.

Anfahrt: Sammerfeldstraße 40, 86947 Weil. Öffnungszeiten: Dienstag - Freitag: 13 - 18 Uhr

Samstag, Sonntag & Feiertage: 10 - 18 Uhr. Eintritt: Zwischen 1,50 Euro und 5 Euro. Ponyreiten für 30 Minuten 7 Euro, Zugfahrt, Trampolin und Rennautos ein Euro.

Die Lamas vom Weldener Hof stehen für unterschiedliche Wanderungen bereit. Foto: Thorsten Jordan (Archiv)

Mit einem Lama an der Seite im Herbst wandern gehen

Die Lamas Asterix, Emil, Buddy, Campino, Naxos, Tyrone, Li, Flecki, Schlappi und Uwe leben auf dem Hof der Familie Leiner in Fuchstal. Ob für Achtsamkeitswanderungen, Parkour-Übungen oder Übernachtungen im Stall – jährlich besuchen rund tausend Leute den Weldener Hof. Die Wanderungen können in Gruppen gebucht werden. Jeden Freitag gibt es ab 16.30 Uhr die Möglichkeit auf einen „Chilligen Walk nach hektischem Alltag“. Die Wanderung ist mit zwei Stunden Dauer einer der kürzesten im Angebot.



Alle Informationen zu den Wanderungen unter www.weldenerhof.de. Anfahrt: Welden 26, 86925 Fuchstal. Kosten: Wanderungen kosten 35 Euro aufwärts.

Vögel finden am Südufer des Ammersees

Am südlichen Ammerseeufer liegt die Vogelfreistätte. Das Naturschutzgebiet zwischen Dießen und Pähl ist etwa 604 Hektar groß und bietet vielen unterschiedlichen Vogelarten zu unterschiedlichen Jahreszeiten ein Zuhause. Um die Tiere möglichst nicht zu stören, aber auch, um sie gut zu sehen, gibt es an dem Naturschutzgebiet zwei Aussichtstürme: In Dießen und in Aidenried. Neben Singschwänen, Blässhühnern oder Kormoranen, lassen sich mit dem richtigen Feldstecher bis in den Winter auch Wintergoldhähnchen, Zwergsäger und Eisvögel erspähen. Vielleicht lässt sich sogar ein kleines Spiel daraus gestalten.

Anfahrt: Hinter dem großen Parkplatz beim Sportplatz Dießen an der Jahnstraße geht es zum Naturbeobachtungsturm. In Aidenried liegt der Turm vom Parkplatz bei Wartaweil etwa 15 Gehminuten entfernt am Seeufer.

Der Ruf der Lachmöwe (Chroicocephalus ridibundus) klingt wie Gelächter – der Vogel ist auch am Ammersee beheimatet. Foto: Daniel Karmann, dpa

Lechpark Pössinger Au: Damwild und Wildschweine beobachten

Zentral gelegen gibt es südlich der Landsberger Altstadt auch noch den Lechpark „Pössinger Au“. Der Park bietet sich insbesondere für Landsbergerinnen und Landsberger an, aber auch für diejenigen, die am Wochenende etwa in Stadt was zu erledigen haben und danach das ganze ausklingen lassen wollen. Besucher können etwa bei den Wildschweinen vorbeischauen oder bei der Damwildfütterung zusehen. Die Tiere selbst zu füttern, ist verboten. Das gilt für die Wildschweine sowie für das Damwild. Hunde sind im Park erlaubt, müssen aber an der Leine gehalten werden.

Anfahrt mit dem Fahrrad: über den Radweg „Romantische Straße“. Mit dem Auto in der Schloßberggarage in Landsberg parken und über den Hauptplatz zum Eingang des Lechparks im Klösterl laufen.

Therapieesel in Pähl vertreiben alltäglichen Stress

Auf einer Anhöhe bei Pähl, mit Blick über den Ammersee, betreibt Anahid Klotz eine Eselfarm. Klotz bietet dort zum Beispiel an, drei Stunden mit den Eseln oder mit den Kühen zu verbringen, sie zu streicheln und durch Anleitung die Tiere besser zu verstehen. Ab dem 21. September können Interessierte zudem wieder mit den Eseln zwischen sieben und 20 Kilometer wandern gehen. Da die Tiere auch als Therapieesel eingesetzt werden, scheuen sie keinen Körperkontakt – mit etwas Glück lässt es sich sogar kurz kuscheln.

Alle Wanderungen und Termine findet man auf der Website der Farm www.asinella.com. Anfahrt: Am Gassteig 4, 82396 Pähl. Je nach Programmpunkt kostet die Esel-Erfahrung 28 Euro aufwärts.

Die Asinella Eselfarm in Pähl bietet mit unterschiedlichen Angeboten einen guten Ausflugspunkt an einem sonnigen Wochenende. Foto: Frauke Vangierdegom