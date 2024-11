Tourismusverband Ammersee-Lech zieht positive Bilanz

Der Tourismusverband Ammersee-Lech vermeldete im vergangenen Jahr steigende Tourismuszahlen im Landkreis Landsberg. So gibt es laut Tourismusverband Oberbayern einen Zuwachs von 7,6 Prozent an Übernachtungen im Vergleich zum Vorjahr, heißt es in einer Pressemeldung. Die Entwicklung sei positiv, Nachfrage im Sommer und Potenzial blieben weiterhin hoch.

Die Vorsitzenden des Tourismusverbands, Landrat Thomas Eichinger und Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl, hatten vor Kurzem zur Mitgliederversammlung geladen, bei der die Zahlen vermeldet wurden. Auf Grundlage einer nicht vollständigen Erhebung unter allen Mitgliedern des Tourismusverbands Ammersee-Lech konnten die Übernachtungen von 148.125 im Jahr 2022 auf 224.369 Übernachtungen im Jahr 2023 gesteigert werden. Spitzenreiter bei den Übernachtungen bleibe weiterhin die Stadt mit einem Anteil von 42 Prozent aller Übernachtungen. Den größten Zuwachs verzeichnete das Gebiet außerhalb der Stadt und des Ammersees.

Die durchschnittliche Verweildauer lag dabei in den einzelnen Gebieten zwischen 2,0 sowie 2,6 Übernachtungen im Landkreis. Ferner fällt der größte Anteil der Übernachtungen auf gewerbliche Anbieter, wobei auch die Campingplätze mit hoher Auslastung zu etwa einem Viertel der Übernachtungen beitragen und einen wichtigen Bereich im Tourismus darstellen. „Der Landkreis Landsberg hat ein enormes Potenzial, das wir auch in Zukunft noch weiter ausbauen möchten. Nicht nur der Tourismus, sondern auch bei Unternehmen, Veranstaltungen und Konferenzen besteht eine hohe Nachfrage an Übernachtungsmöglichkeiten“, sagte die Geschäftsführerin Kathrin Lenvain.

Der Tourismusverband Ammersee-Lech hat fast 200 Mitglieder

Über die Aktivitäten des Verbands berichteten die Geschäftsführerin Kathrin Lenvain sowie die Büroleiterin Beate Goj. Der Tourismusverband sei in zahlreichen Bereichen aktiv, um die Besonderheiten des Landkreises zu bewerben, die Tourismuszahlen weiterhin zu steigern und die fast 200 Mitglieder im Landkreis dabei zu unterstützen, sich erfolgreich am Markt zu positionieren. Die Aktivitäten des Tourismusverbands umfassen die Präsentation auf ausgewählten Reisemessen sowie Prospektauslagen auf anderen touristischen Veranstaltungen. Ebenso wirbt der Tourismusverband in Reisemagazinen, in Radkarten wie dem „Bikeline Radtourenbuch“ für den Ammer Amper Radweg und profitiere als Partner der Regionenmarke „Landsberg Ammersee Lech“ von dessen Aktivitäten. Gesteigert wurde die Vermarktung über Social Media Kampagnen und Beiträge auf dem eigenen Instagram-Kanal. Neu gestartet ist dieses Jahr der „Meine Lieblingsorte Wettbewerb“, bei dem es Preise der Partner des Tourismusverbands zu gewinnen gibt. Teilnehmen kann jeder noch bis zum 15. Januar über die Homepage des Tourismusverbands oder der Regionen Marke Landsberg. (AZ)