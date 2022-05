Trachtentrends zur Landsberger Wiesn

Von Paulina Reicheneder, Frauke Vangierdegom und Dominic Wimmer und Oliver Wolff - 18:48 Uhr

Am Freitag beginnt die Landsberger Wiesn. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der LT-Redaktion schlüpfen im Vorfeld in die Rolle von Models und probieren Dirndl und Lederhosen an.

Endlich wieder Volksfest, endlich wieder Bierzelt und endlich wieder Gaudi. Am heutigen Freitag (13. Mai) eröffnet die Landsberger Wiesn auf der Waitzinger Wiese und der eine oder andere Besucher oder die eine oder andere Besucherin steht vor der Frage: Was anziehen? Leger oder Tracht, traditionell oder modern? Die LT-Redaktion war auf Shopping-Tour und hat sich bei Rotwild-Trachten in Landsberg und Hembergers Tracht & Zeitlos in Herrsching erkundigt, welche Trends es heuer gibt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .