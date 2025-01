Ulf von Malberg belebte die Landsberger Herkomer Konkurrenz wieder

Der Sportjournalist und langjährige Organisator der Landsberger Herkomer Konkurrenz, Ulf von Malberg, ist Anfang Januar im Alter von 89 Jahren gestorben. Ulf Freiherr von Veyder-Malberg, so sein kompletter Name, lebte am Ammersee.

Die Stadt Landsberg verdankt Ulf von Malberg die Wiederbelebung der Herkomer Konkurrenz, heißt es in einem Nachruf. Denn 1997 initiierte er auf Anfrage des damaligen Museumsleiters Hartfrid Neunzert die Wiederaufnahme der von Sir Hubert von Herkomer im Jahr 1905 ins Leben gerufenen Tourenwagenrallye mit. Er finanzierte sie anfänglich auch. Ulf von Malberg habe die Herkomer Konkurrenz geprägt und sie bei Oldtimer-Veranstaltungen repräsentiert, bekannt gemacht und beworben. Die Oldtimer-Rallye begleitete er mit seiner Kamera und seinem Fachwissen.

Ulf von Malberg schrieb selbst einmal über sich, dass er von vorneherein mit dem Automobil verbunden war. Das Maschinenbau-Studium habe er abgebrochen, nach der technischen Ausbildung bei VW in München und der kaufmännischen bei Opel in Stuttgart, landete er bei Porsche. Erst im Export, dann in der Presse-Abteilung. Es folgten verschiedene Tätigkeiten, fast immer in der Automobil-Branche und immer verbunden mit Journalismus.

Als Sportjournalist war Ulf von Malberg über 30 Jahre beim Fernsehen, in erster Linie beim Bayerischen Rundfunk tätig, aber auch bei DSF (heute Sport 1) und Eurosport. Seine Spezialität war natürlich der Automobilsport, aber auch Eishockey, Eisschnelllaufen, Bob, Rodeln und Curling. Er hatte Einsätze bei sechs Olympischen Spielen, davon fünf im Winter. Als Rentner verschrieb er sich mehr und mehr den Oldtimern und war Chefredakteur einer Oldtimer-Zeitschrift. Ulf von Malberg war verheiratet und hatte eine Tochter.