"Viele kleinere Einsätze": So wirkt sich der Dauerregen auf die Region Landsberg aus

Sirenen sind zu hören, die Feuerwehren sind im Landkreis Landsberg im Dauereinsatz, aber dramatische Szenen wie im Unterallgäu bleiben bislang aus.

Sei es eine Spielplatzeinweihung in Schwifting oder der "LechStadtFlohmarkt" auf der Waitzinger Wiese in Landsberg: Aufgrund des Starkregens mussten an diesem Wochenende bereits etliche Veranstaltungen abgesagt werden. Auch das Landsberger Streetfood Festival bleibt am Samstag aufgrund der schlechten Wetterlage geschlossen, teilt der Veranstalter mit. Aber dramatische Szenen wie im Unterallgäu, wo aufgrund der Hochwasserlage die Evakuierung mehrerer Ortschaften vorbereitet wird, bleiben im Kreis Landsberg bislang aus.

Hauptproblem im Kreis Landsberg sind vollgelaufene Keller

Angesichts des Dauerregens hat der Deutsche Wetterdienst für nahezu ganz Bayern - und auch für den Landkreis Landsberg - eine Warnung ausgesprochen. Demnach herrscht eine "Gefahr für Leib und Leben" durch Überflutungen von Straßen und Gebäuden in der Nähe von Gewässern.

Seit Samstagmorgen, 6 Uhr, ist die Kreiseinsatzzentrale (KEZ) im Landratsamt im Dienst, um die Lage, die Einsätze zu koordinieren. Um 9 Uhr habe Kreisbrandmeister Tobias Resch die örtliche Einsatzleitung übernommen. Die KEZ informiert, dass aktuell hauptsächlich die Gemeinde Igling und der nördliche Landkreis Landsberg (Scheuring, Prittriching) betroffen sei. Hauptproblem sind demnach vollgelaufene Keller, verursacht überwiegend durch kleine Bäche, die über die Ufer treten und die überlastete Kanalisation. Zusammen mit dem THW waren gegen 11.30 Uhr etwa 300 Einsatzkräfte im Einsatz.

Wasserwirtschaftsamt Weilheim: "Lech stellt derzeit kein Problem dar"

Nach Auskunft des Wasserwirtschaftsamts Weilheim, stellt der Lech derzeit kein Problem dar, auch der Windachspeicher ist derzeit noch aufnahmefähig. Die KEZ bittet die Bevölkerung dringend, die Notrufnummer 112 nicht für Nachfragen oder als Infohotline zu nutzen, etwa um zu fragen, wo es Sandsäcke gebe. Beim Feuerwehrgerätehaus in Kaufering können bei Bedarf Sandsäcke abgeholt werden.

In der Polizeiinspektion Landsberg war man am Samstagvormittag noch relativ entspannt. Sämtliche Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer werden um eine besonders umsichtige Fahrweise gebeten. Ansonsten gebe es immer wieder Einsätze, jedoch „nichts Dramatisches“, heißt es von der Dienststelle.

Autofahrer berichten zudem von vollgelaufenen Unterführungen entlang des Verlorenen Bachs in den Gemeinden Weil und Penzing.

Erste Hochwasserschutzmaßnahmen wurden in Prittriching aufgebaut

Die Feuerwehren sind gut beschäftigt. „Wir fahren seit heute Nacht durch“, berichtet Alicia Helmberger von der Feuerwehr Landsberg am Samstagmittag. Aktuell sei ein Fahrzeug in Prittriching. Dort werde ein Hochwasserschutz aufgebaut, um die Häuser zu schützen. Außerdem komme es im gesamten Landkreis zu vollgelaufenen Kellers, berichtet sie. Überall sei etwas los. Es gebe viele kleinere Einsätze, die abgearbeitet werden müssten. Aber auch von der Feuerwehr Landsberg gibt es die Rückmeldung, dass es bislang nicht zu größeren Vorkommnissen gekommen sei.

Laut Prittrichings Bürgermeister Alexander Ditsch sei die Situation vor Ort unter Kontrolle: „Wir haben leichte Hochwasserschutzmaßnahmen aufgebaut und werden alle zwei Stunden die aktuelle Lage kontrollieren", berichtet Ditsch gegen 12.45 Uhr. Beim Hochwasser im Jahre 1999 sei die Situation extremer gewesen, erinnert sich der Prittrichinger Bürgermeister. „Aber der Regen dauert noch an, wir wissen ja nicht, was in den nächsten 24 Stunden kommt“, gibt Ditsch zu bedenken.

Weitere Informationen folgen.