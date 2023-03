Landkreis Landsberg

06:03 Uhr

Vom Büro des Landrats zurück nach Epfach: Der verschollene Amphorenhals

Plus In der Museumsserie geht es diesmal um ein jahrzehntelang verschollenes Fundstück. Es befindet sich im Museum in Epfach.

Von Vanessa Polednia Artikel anhören Shape

In den Museen im Kreis Landsberg liegen einige Schätze verborgen, die nicht gleich ins Auge fallen. Das Landsberger Tagblatt hat da mal nachgefragt. In einer Serie stellen wir einige Gegenstände und die Museen vor. Diesmal das Museum Abodiacum in Epfach und ein zeitweise verschollener Teil einer Amphore.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen