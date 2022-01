Vor 20 Jahren: Der Euro ersetzt die D-Mark

Inzwischen ist es 20 Jahre her, dass die D-Mark vom Euro als Zahlungsmittel abgelöst wird. Doch noch immer sind Milliarden D-Mark im Umlauf. Wo aber befinden sich die alten Scheine und Münzen?

Vor 20 Jahren, am 1. Januar 2002, wurde der Euro eingeführt: 308 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner in zwölf Ländern der Europäischen Union erhielten die neue Währung. Die Deutschen mussten sich von ihrer geliebten Deutschen Mark verabschieden, womit sich viele schwertaten, war die „DM“ doch das Symbol des deutschen Wirtschaftswunders. Vor allem bei den Älteren machte sich Wehmut breit und in der ersten Zeit der Währungsumstellung herrschte Euro-Skepsis. Und wie sieht es heute aus - 20 Jahre später?

Viele Kinder und Jugendliche freuten sich damals über die Euro-Starter-Kits – kleine Beutel mit Euro-Münzen im Wert von 20 D-Mark beziehungsweise 10,23 Euro, die mit den neuen Münzen vertraut machen sollten. Die verschiedenen Münzen der damals zwölf Euro-Länder wurden in einem Album gesammelt. Das war spannend und man versuchte, möglichst schnell neue Münzen aus allen Euro-Ländern zu ergattern, denn sie zeigen landesspezifische Motive. Auf diese Weise beschäftigte man sich mit dem neuen Geld, bis man auch ein Zehn-Cent-Stück aus Finnland oder Irland hatte, und freundete sich mit ihm an.

Viele sprachen sogleich vom "Teuro"

Geraume Zeit (manche machen das noch heute) rechneten wir alles in D-Mark um und handelten uns vom Nachwuchs den Vorwurf ein, das täten ja nur alte Leute. Viele sprachen vom Euro als „Teuro“, weil doch vermeintlich alles teurer geworden war. Allerdings: Der Preis für eine Halbe Bier im Wirtshaus, der sich bis Ende 2001 der psychologisch wichtigen Fünf-DM-Marke genähert hatte, lag im Januar 2002 wieder bei gut zwei Euro.

Viele von uns hoben aus Gründen der Nostalgie ein paar DM-Scheine oder Münzen auf, um sie einmal Jüngeren zeigen zu können, die die alte Währung nicht mehr kennen. Oder um sie einfach mal wieder anzuschauen und an alte Zeiten zu denken, als man noch mit Zehnerl oder Fünferl eingekauft hat. Manche haben sich aber nach und nach doch zum Umtausch entschlossen.

Zwischendurch wird nochmal ein Zehner oder ein Zwanziger gefunden

Heute, nach 20 Jahren, passiert nicht mehr viel. Bei der VR-Bank Landsberg-Ammersee meldet sich „vielleicht noch ein Kunde pro Jahr“, so Daniela Mayr vom Kundendialogcenter. Dabei gehe es immer um kleinere Beträge, die man irgendwo gefunden hat, meistens zehn oder 20 DM. „Wir wechseln das nicht mehr um, sondern verweisen an die Filiale der Deutschen Bundesbank in München“, sagt Daniela Mayr.

Auch bei der Sparkasse Landsberg-Dießen gehen kaum mehr D-Mark ein, bestätigt Stephan Sieg von der Abteilung Kommunikation. „Bei uns stehen aber Spendendosen für das Sternstunden-Projekt vom Bayerischen Rundfunk. Da kann man noch alte Scheine oder Münzen einwerfen. Von Zeit zu Zeit bringen wir die Dosen dann zur Bayerischen Landesbank, die mit Sternstunden kooperiert“, so Stephan Sieg.

Im Schnitt soll jeder in Deutschland noch 150 DM haben

Der Wechselkurs DM–Euro war schon drei Jahre zuvor, am 1. Januar 1999, unwiderruflich festgelegt worden. Der Wert eines Euro beträgt genau 1,95583 DM. Bei der Einführung des Euro waren DM-Scheine im Wert von 41 Milliarden und DM-Münzen im Wert von 9,4 Milliarden im Umlauf. Im November 2021 verzeichnete die Deutsche Bundesbank noch Scheine im Wert von 5,77 Milliarden DM und Münzen im Wert von 6,61 Milliarden DM. Rechnet man das auf 83 Millionen Bundesbürgerinnen und -bürger um, besitzt im Durchschnitt jede/r noch etwa 150 DM.

Wo genau befinden sich diese beachtlichen Mengen? Neben den bewusst aufbewahrten Scheinen und Münzen finden sich in alten Mänteln oder Jacken auf dem Speicher mit Sicherheit auch noch vergessene DM, ebenso in Vasen, unter Matratzen, Kissen, als Schätze im Garten vergraben oder irgendwo im Ausland gebunkert.

Beim Entrümpeln wird so gut wie nie Geld gefunden

Finden etwa Entrümpler in alten Truhen noch D-Mark-Bestände? „Nein“, sagt Guido Webert von „Krempels“ in Dießen. „Es kommt so gut wie nie vor. Wenn wir zum Beispiel im Erbfall Schränke oder Truhen abholen, haben ja die Erben das alles vorher schon durchgesehen. Und sollten wir doch was finden, geben wir das selbstverständlich zurück“, so Webert. Eher sei es der Fall, dass man mal einen Ring oder andere kleine Schmuckteile entdecke. Aber Geld so gut wie nie.

Waren bei der Einführung des Euro viele vorsichtig mit dem Tausch großer Beträge, weil sie der neuen Währung noch nicht vertrauten, so steht zu vermuten, dass heute DM-Bestände gehortet werden, weil aus ihnen begehrte Sammlerobjekte werden könnten. Das zeigt ein Blick auf ebay-Kleinanzeigen: Eine D-Mark-Münze von 1974 ist dort zum Beispiel für 17,69 Euro im Angebot, einen 5-DM-Schein von 1980 gibt es gerahmt für zwölf Euro – deutlich mehr als umgerechnet 2,56 Euro laut dem Wechselkurs von 1999. Besonders Münzen aus den Anfangsjahren der Bundesrepublik Deutschland sind begehrt, ebenso diverse Gedenkmünzen. Die Fünf-Mark-Münze von 1958 mit Prägestempel „F“ kann heute bis zu 500 Euro wert sein. Findet man alte DM-Bestände, sollte man sich also erst einmal gut über deren Wert informieren, pro Mark könnten es mehr als 51 Cent sein.