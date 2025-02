Wahlanalyse: CSU bleibt in Landsberg klar vorne, aber AfD holt auf

Wie fast immer ist auch nach der Bundestagswahl die politische Landkarte des Landkreises Landsberg vollständig schwarz eingefärbt. In allen Kommunen konnten die CSU und ihr Direktkandidat Michael Kießling den größten Anteil der Erst- und Zweitstimmen gewinnen. Bei genauerer Betrachtung des Wahlverhaltens zwischen Lech und Ammersee ergeben sich interessante Details und Muster.

Die CSU ist beim Zweitstimmenergebnis in allen Kommunen klar vorne. Selbst in Utting, wo die Partei mit 35,3 Prozent eines der schlechtesten Gemeindergebnisse erreichte, lag sie noch über zehn Prozentpunkte vor den Grünen, die auf 24,8 Prozent kamen und damit mit plus 7,7 Punkten gegenüber 2021 den stärksten Stimmenzuwachs im Landkreis verbuchen konnten. Den niedrigsten Wert erreichte die CSU in Rott mit 34,6 Prozent. Das war zwar auch schon bei früheren Wahlen so ähnlich, ist aber deswegen bemerkenswert, weil die Partei gleich ums Eck in Apfeldorf und Kinsau mit 45,5 und 45,1 Prozent ihre besten Gemeindeergebnisse erzielte. Auch fast alle übrigen Hochburgen mit 40 Prozent und mehr lagen am Lechrain, während die CSU in Landsberg und Kaufering sowie in Dießen und Utting um die 35 Prozent pendelte.

Die CSU profitierte nur begrenzt vom schwachen Abscheiden von FDP und Freien Wählern

Dass es bei der CSU keine großen Ausreißer nach oben gab (lediglich in zwei Wahllokalen im Landkreis, in Dettenhofen und Pestenacker, kam die CSU auf über 50 Prozent) lag an den dieses Mal auch im Landkreis Landsberg sehr deutlichen Zugewinnen (plus 10,0 auf 16,1 Prozent) der AfD. Zudem konnte die CSU auch nicht davon profitieren, dass die Freien Wähler am Sonntag im Landkreis nur auf 3,5 Prozent kamen, während sie noch bei der Landtagswahl 2023 bei 14,0 Prozent gelegen waren und die FDP gegenüber der Bundestagswahl 2021 von 12,3 auf 4,6 Prozent stürzte.

In neun Gemeinden (allesamt am Lechrain) kam die AfD auf über 20 Prozent, in Denklingen sogar auf 26,0 und in Hurlach auf 25,2. Nicht selten verdreifachte die Partei ihre Stimmenanteile. Interessant ist auch ein Blick auf die einzelnen Wahllokale. Dass diese Werte in einzelnen kleineren Dörfnern wie Dienhausen mit 95 Wählerinnen und Wählern und 39,4 Prozent AfD-Stimmen übertroffen wurden, war auch schon bei früheren Wahlen erkennbar. Allerdings gab es am Sonntag auch drei Stimmbezirke im Landkreis, in denen die AfD stärkste Partei vor der CSU wurde - und diese lagen nicht im tiefen Lechrain: In Landsberg votierten im Stimmbezirk „Kinderkrippe Lechwichtel“ 34,0 Prozent für die AfD, im Stimmbezirk „Mittelschule II“ lag die Partei mit 28,5 Prozent und im Kauferinger Stimmbezirk „Pfarrsaal evangelische Kirche“ mit 30,0 Prozent ebenfalls auf dem ersten Platz. Am schwächsten schnitt die AfD in Utting (8,6 Prozent) und Schondorf (8,9) ab. Landsberg und Kaufering lagen mit 15,1 und 18 Prozent dazwischen.

In manchen Gemeinden gewinnen die Grünen bei der Bundestagswahl hinzu

Für die Grünen bot die Bundestagswahl ein zweigeteiltes Bild. Entgegen dem Landes- und Bundestrend konnte die Partei im Ammerseegebiet nicht nur in Utting (24,8 Prozent, plus 7,7), sondern auch in Schondorf, Dießen und Windach zulegen, sodass sie dort die 20-Prozent-Marke überschritt. In Landsberg (16,9 Prozent) und Kaufering (15,6 Prozent) blieben die Einbußen mit minus 0,2 und minus 1,5 Prozentpunkten überschaubar.

Dagegen haben die Grünen in vielen kleineren Gemeinden vor allem im westlichen und nördlichen Landkreis viele ihrer Wähler von 2021 verschreckt. In Hurlach ging es um 10,7 Punkte zurück auf 6,4 Prozent, in Scheuring halbierte sich die Wählerschaft auf 8,7 Prozent. Auch Reichling machte trotz der dortigen von den Grünen scharf kritisierten Erdgassuche keine wirkliche Ausnahme (minus 5,0 auf 12,1 Prozent). Reichling war zudem eine der Gemeinden, in denen sich die AfD (20,6 Prozent) mehr als verdreifachen konnte.

Bei gut zwölf Prozent ist für die SPD Schluss

Bei der SPD gibt es dieses Mal anders als etwa bei der Landtagswahl 2023 zumindest keine Gemeinde, in der sie unter der Fünf-Prozent-Marke blieb. Andererseits war aber auch in ihren Hochburgen bei ziemlich genau 12 Prozent Schluss: Landsberg 12,7, Utting 12,4, Kaufering und Schondorf jeweils 12,3 und Dießen 12,2. In all diesen Kommunen hatten die Sozialdemokraten 2021 noch fast 20 Prozent der Stimmen erhalten.

Möglicherweise gingen von den einstigen SPD-Wählern auch etliche zur Linken (Landkreisergebnis 4,0 Prozent) über, die nicht nur in Landsberg, Dießen und Utting, sondern auch in Finning bei über sechs Prozent lag.

Von den Parteien, die den Einzug in den Bundestag verpasst haben, schnitten die FDP mit 4,6 Prozent (minus 7,7), die Freien Wähler mit 3,5 Prozent (minus 0,7) und das BSW mit 3,0 Prozent am besten ab. Alle übrigen Parteien blieben jeweils unter 1 Prozent, darunter auch die ÖDP, Bayernpartei und Die Partei, die in der Kommunalpolitik im Landkreis Landsberg durchaus wahrnehmbar sind.