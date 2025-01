Warum der Lech diesen Winter weniger Wasser führt

Besonders wenig Wasser wird der Lech in diesem Winter führen, unter anderem auch im Raum Landsberg. Denn aufgrund der andauernden Sanierung der Drosselklappen im Kraftwerk Roßhaupten, für die Uniper rund 5 Millionen Euro investiert, kann der Forggensee in diesen Tagen nur um wenige Meter abgestaut werden. Damit entfällt auch die im Winter übliche Aufbesserung der Wasserführung des gesamten Lechs, heißt es in einer Pressemitteilung der Uniper Kraftwerke GmbH. Der Lech wird somit, bis sich die Zuflusssituation ändert, nur so viel Wasser führen, wie ihm von Süden her zufließt.

Aktuell sind dies nach Angaben von Uniper zwischen 15 und 20 Kubikmeter in der Sekunde. Hintergrund für den geringen Abstau ist demnach das zeitliche Zusammentreffen zweier Faktoren. Zum einen fließt dem Forggensee auf natürliche Weise derzeit sehr wenig Wasser zu. Zum anderen sind Gründe des Hochwasserschutzes ausschlaggebend, die durch das laufende Sanierungsprojekt beeinflusst werden: Zur schnellen Absenkung des Forggensees im Falle sich abzeichnender hoher Zuflüsse müssen aus Sicherheitsgründen immer zwei Entleerungsmöglichkeiten zur Verfügung stehen.

Im Frühjahr sollen die Sanierungsarbeiten abgeschlossen sein

Da die Turbinen aufgrund der Sanierung der Drosselklappen nicht eingesetzt werden können, kann der Forggensee derzeit nur über den Südstollen und die 2005 erweiterte Hochwasser-Entlastungsanlage entleert werden. Damit diese im Bedarfsfall sofort anspringt, darf der Wasserspiegel nicht unter einen vordefinierten Seepegel fallen. Dieser liegt mit rund 775 Metern deutlich über dem sonst üblichen abgesenkten Wasserspiegel im Winter.

Diese Rahmenbedingungen gelten laut Uniper, bis die Sanierung der Drosselklappen abgeschlossen sein wird. Dies wird im Frühjahr der Fall sein und somit zeitgleich mit dem üblichen Wiederaufstau. Die veränderte Bewirtschaftung des Forggensees und die damit einhergehenden Einflüsse auf die Wasserführung am Lech sind durch den geltenden Wasserrechtsbescheid abgedeckt und mit den relevanten Behörden abgestimmt, so die Pressemitteilung. (AZ)