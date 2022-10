Warum die Polizei Landsberg einen neuen Chef bekommt

Polizeidirektor Bernd Waitzmann verabschiedet sich aus Landsberg. Warum der 51-Jährige die Inspektion nach knapp drei Jahren schon wieder verlässt und wer sein Nachfolger wird.

Im Februar 2020 - kurz vor Beginn der Corona-Pandemie - hieß der Oberbürgermeister in Landsberg noch Mathias Neuner ( CSU) und im Historischen Festsaal gab es ein großes Willkommensfest für den neuen Landsberger Polizeichef Bernd Waitzmann, der kurz zuvor sein neues Amt angetreten hatte. Nun steht der 51-jährige Polizeidirektor schon wieder kurz vor dem Abschied. Denn das Polizeipräsidium Oberbayern Nord, zu dem der Landkreis Landsberg gehört, hat mit dem erfahrenen Polizeibeamten nun neue Pläne. Der aus dem Landkreis Aichach-Friedberg stammende Waitzmann wird zum 1. November neuer Dienststellenleiter der Inspektion Dachau. Zuletzt war er im polizeilichen Führungsstab rund um den G7-Gipfel federführend tätig. Wie es aus Polizeikreisen heißt, lieferte Waitzmann dort gute Arbeit ab und soll nun noch mehr Verantwortung bekommen.

Für Bernd Waitzmann, der vor seinem Wechsel nach Landsberg mehrere Jahre stellvertretender Chef der PI Augsburg Süd war, warten in Dachau einige Aufgaben. Der Freistaat investiert dort rund 15 Millionen Euro in den Bau einer neuen Dienststelle, die seit Frühjahr 2021 auf dem Gelände der Bereitschaftspolizei entsteht. Die PI Dachau gilt als einer der größten Inspektionen innerhalb des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord - ebenso wie Landsberg.

In Landsberg hat er sich sehr wohlgefühlt

"Ich habe bei der Inspektion Landsberg mit allem, was dazugehört - Behörden, Institutionen und Bevölkerung – sehr wohlgefühlt. Ich gehe mit einem sehr weinendem Auge und hätte gerne meine Dienstzeit hier verlängert", so Bernd Waitzmann im Gespräch mit unserer Redaktion. Aber dieses Angebot mit dem Wechsel nach Dachau habe er nun wahrgenommen und die Gelegenheit beim Schopf gepackt. "Ich freue mich auf die PI Dachau. Das ist eine größere Dienststelle, die organisatorisch und gegebenenfalls strukturell eine Neuausrichtung erhält. Ich freue mich auf die Herausforderung. Aber muss dafür die lieb gewonnen PI Landsberg verlassen."

Kurios: Der amtierende Chef der PI Dachau übernimmt Waitzmanns Posten in Landsberg. Polizeidirektor Thomas Rauscher wechselt an den Lech und kehrt damit in seinen Heimatlandkreis zurück. Rauscher, der Ende 50 ist, war während seiner Laufbahn bereits in Landsberg tätig, aber auch bei den Inspektionen in Herrsching und Starnberg sowie bei der Kripo in Fürstenfeldbruck. 2004 übernahm er die Inspektion Dachau als Leiter und muss nun nach 18 Jahren im Landkreis Dachau nicht mehr so weit pendeln wie bisher.

