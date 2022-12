Landkreis Landsberg

Weihnachten im Kreis Landsberg: Die Musik kehrt zurück in die Kirchen

Ein gemischter Chor im besten Sinne: Die Gesangsformation LiChörchen veranstaltete ihr Adventskonzert in der Kirche in Reisch.

Plus Sängerinnen und Sänger hatten es während der Corona-Pandemie schwer. Doch nun erheben sie ihre Stimmen wieder, und Chöre bringen die Musik zurück in die Kirchen im Landkreis Landsberg.

Von Minka Ruile

Was war das nur ruhig in den vergangenen Jahren. Die Ruhe in den Kirchen – erbeten, um die Andacht der Gläubigen nicht zu stören – war mit Corona in bedrückender Weise nicht nur eingekehrt, sondern geradezu über sie hereingebrochen und die Musik in der rasch aufkeimenden Diskussion über deren mögliche Gefahren jäh verstummt. Mit einem Mal hatte jeder durch Atem erzeugte Klang seinen Zauber verloren und die alte Weise „Wo man singt, da lass dich ruhig nieder“ galt nicht mehr. Gesang, zumal der vielstimmige der Chöre, und Blasmusik waren zur Gefahrenquelle erklärt, die es zu meiden galt. Heuer ist eine neue Situation. Die Musik kehrt an Weihnachten zurück in die Kirchen. Wie Musikerinnen und Musiker das erleben.

