Wie sich die Abwehrkräfte auf Trab bringen lassen

Im Herbst ist die Zeit der Erkältungen und auch Grippe- und Covid-19-Viren gehen wieder um. Laut Marc Schmid, Sprecher der Apotheker im Landkreis Landsberg, gibt es zwar „kein Wundermittel, das unser Immunsystem stärkt“. Dennoch hat er einige Tipps parat.

Zusammengefasst sind diese in einer Pressemitteilung der Bayerischen Landesapothekerkammer und des Bayerischen Apothekerverbands. Eine ausgewogene Ernährung mit viel frischem Obst und Gemüse ist demnach die Grundvoraussetzung für die ausreichende Versorgung des Körpers mit lebenswichtigen Stoffen. Neben genügend Vitamin C sollte auch auf eine gute Zinkversorgung geachtet werden, sagt Marc Schmid, Inhaber der Lech-Apotheke und der Marien-Apotheke in Landsberg. Zink trage dazu bei, die Leistung des Abwehrsystems zu verbessern. Um gut gegen Infekte gewappnet zu sein, sollte außerdem auf Giftstoffe, die die Abwehrkräfte schwächen, verzichtet werden. Zu nennen seien in diesem Zusammenhang insbesondere Zigaretten und Alkohol.

Ungestörter Schlaf stärkt das Immunsystem

Ein weiterer Tipp des Landsberger Apothekers: Wechselduschen fördern die Durchblutung und bringen die Abwehr auf Trab. Schmid rät dazu, am Morgen zunächst wie gewohnt mit einer warmen Dusche zu starten. Dann sollte aber der Temperaturregler auf kalt gedreht und ein paar Sekunden durchgehalten werden. Dieser Vorgang sei dann einige Male abzuwechseln, bevor schließlich mit einer kalten Dusche geendet werde.

Auch der Aufenthalt im nasskalten Herbstwetter stärkt laut Marc Schmid das Immunsystem. Er empfiehlt, sich jeden Tag mindestens 20 Minuten im Freien zu bewegen. Damit das Immunsystem optimal funktioniert, sei zudem ausreichender und ungestörter Schlaf besonders wichtig. „Hier empfehle ich, immer zur gleichen Zeit ins Bett zu gehen und wieder aufzustehen“, sagt Marc Schmid. Nicht zu verwechseln mit einer Erkältung ist laut der Pressemitteilung der Bayerischen Landesapothekerkammer die echte Influenza-Grippe. „Die beste Zeit zum Impfen gegen Grippe ist jetzt“, sagt Apotheker Schmid. Die Influenza-Impfung sei sicher und verträglich. Auch in Apotheken könnten sich die Menschen über Sinn und Zweck der Grippeimpfung beraten lassen. In vielen werde die Impfung auch angeboten. (AZ)