Wie wahrscheinlich ist ein Blackout im Landkreis Landsberg?

Plus In der Stadt Landsberg und den Gemeinden im Landkreis werden Maßnahmen ergriffen, um Strom zu sparen. Zum Teil bereitet man sich sogar auf einen Blackout vor.

Wegen der Energiekrise könnten Deutschland schwierige Monate bevorstehen. Einige Fachleute warnen sogar vor möglichen Blackouts, also flächendeckenden Stromausfällen. Einer Landsbergerin, die sich an das LT gewandt hat, bereitet ein solches Szenario Sorgen. Sie befürchtet, dass in der Stadt Landsberg und in den Gemeinden im Landkreis nicht genügend Vorkehrungen getroffen werden. Unsere Redaktion hat bei den Gemeinden nachgefragt und dabei zeigt sich: Das Thema Blackout ist in den Köpfen der Bürgermeisterinnen und Bürgermeister durchaus präsent.

