Wintereinbruch im Kreis Landsberg: So war der Morgen auf den Straßen

Der Winter hat sich in Landsberg am Mittwoch mit einem frühmorgendlichen Gewitter angekündigt. Die Räum- und Streudienste waren am Morgen landkreisweit im Einsatz. Laut Polizei gab es keine nennenswerten Unfälle auf den Straßen.

Gegen 5.30 Uhr weckte ein langanhaltender und kräftiger Donner wohl so manchen in Landsberg aus dem Schlaf. Danach wurde aus Regen Schnee, der auch die Straßen bedeckte. Die Streu- und Räumdienste hatten die Situation aber offenbar im Griff, denn weder die Polizei in Landsberg, noch die Polizei Dießen meldeten auf Nachfrage unserer Redaktion nennenswerte Unfälle auf den Straßen. Wenn überhaupt, seien Verkehrsteilnehmer ins Rutschen geraten.