Wir suchen die lustigsten und niedlichsten Hundebilder im Landkreis Landsberg

Hunde – übrigens nach den Katzen das beliebteste Haustier in Deutschland – sind für viele Menschen treue Begleiter im Alltag. Sie sind wie Familienmitglieder, spenden Trost, geben Sicherheit und stellen oft einen guten Ausgleich zur Arbeit dar. Auch im öffentlichen Bereich sind sie häufig als Freund und Helfer des Menschen anzutreffen, wie als Unterstützer bei Rettungseinsätzen oder bei der Verbrechensbekämpfung. Am Welthundetag sollen die Vierbeiner und ihre Leistungen im Fokus stehen. In diesem Rahmen ist das Landsberger Tagblatt auf der Suche nach den niedlichsten Hundefotos von unseren Leserinnen und Lesern.

Welthundetag: Wir sammeln die lustigsten und süßesten Bilder

Und so funktioniert die Aktion: Senden Sie uns bis Donnerstag, 10. Oktober, ein besonders lustiges oder süßes Bild von Ihrer Fellnase zu, gerne auch mit Ihnen selbst auf dem Foto. Denken Sie hierbei bitte daran, den Namen Ihres Hundes, Ihre eigenen Kontaktdaten (für eventuelle Rückfragen) und gerne auch eine kleine Anekdote über Ihren Hund anzuhängen. Die Mailadresse lautet redaktion@landsberger-tagblatt.de. Wir sammeln die Bilder und wollen sie anschließend online in einer Galerie und in der Print-Ausgabe als Sonderseite veröffentlichen, sodass ihr Vierbeiner vielleicht nicht nur Sie zum Lächeln bringt, sondern auch denjenigen ohne Hund eine Freude bereitet.

Mit einer Einsendung erklären Sie sich bereit, dass das Foto in der Zeitung und online veröffentlicht werden darf. Bitte beachten Sie den Datenschutzhinweis. Hierbei handelt es sich nicht um ein Gewinnspiel.