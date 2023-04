Wo beim Blitzermarathon 2023 im Landkreis Landsberg gemessen wird

Am 21. April wird beim Blitzermarathon im Landkreis Landsberg teilweise nicht nur die Geschwindigkeit, sondern auch der Abstand gemessen. Wo die Messstellen sind.

Um 6 Uhr am Freitag, 21. April startet der europaweite "Speedmarathon", bei dem sich auch bayerischen Behörden mitmachen. Im Vorfeld hat das bayerische Innenministerium wieder die Messstellen veröffentlicht, an denen im Freistaat an diesem Tag das Tempo kontrolliert und unter anderem der Abstand gemessen wird. Auch im Landkreis Landsberg stehen am Freitag viele Blitzer. Von den 13 Messstellen befinden sich jeweils drei bei Landsberg und drei bei Dießen.

Die Teilnahme an dem europäischen Projekt, das von dem Verkehrspolizei-Netzwerk Roadpol organisiert wird, gehört in Bayern zum Verkehrssicherheitsprogramms 2030 "Bayern mobil – sicher ans Ziel" dazu.

Blitzermarathon im Landkreis Landsberg: "Es geht nicht darum, möglichst viele Bußgeldscheine zu verschicken"

Bayernweit sind bis Samstag, 22. April, 6 Uhr, verstärkte Geschwindigkeitskontrollen angekündigt. Etwa 2000 Polizistinnen und Polizisten kontrollieren die Geschwindigkeit an rund 1800 möglichen Messstellen – unter anderem mit der Unterstützung von Mitarbeitenden der Gemeinden und Zweckverbände der kommunalen Verkehrsüberwachung.

Bayerns Innenminister Joachim Herrmann erklärte nun im Vorfeld des zehnten Bayerischen Blitzmarathons, dass der Blitzmarathon wachrütteln solle. "Denn Rasen kann töten." Das Thema Prävention stände dabei im Vordergrund, betonte der Innenminister. Es ginge nicht darum, möglichst viele Bußgeldbescheide zu verschicken. Darum würden auch online alle Messstellen aufgelistet, um transparent zu sein.

Alle Blitzer 2023: Bei Penzing wird auf der A96 der Abstand kontrolliert

Im Landkreis Landsberg befinden sich am Freitag an 13 Kontrollpunkten Messstellen. Eine Übersicht für den Blitzermarathon finden Sie hier.

