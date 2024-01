Landkreis Landsberg

Wo im Landkreis Landsberg weitere Windräder gebaut werden können

Plus Der Regionale Planungsverband München legt einen Entwurf für die Windenergienutzung vor. Drei Gebiete liegen in der Region zwischen Ammersee und Lech.

Von Gerald Modlinger, Thomas Wunder

Wo künftig Windräder in der Region errichtet werden, soll nicht dem Zufall überlassen werden. Der Regionale Planungsverband München (RPV) arbeitet deswegen an einem Steuerungskonzept zur Windenergienutzung in der Region München und schlägt in einem Vorabentwurf 22 Vorranggebiete vor, drei davon im Landkreis Landsberg.

Die Vorranggebiete liegen über alle Landkreise verteilt und haben in Summe eine Fläche von knapp 127 Quadratkilometern, was 2,3 Prozent der Fläche der Region München entspricht, heißt es in einer Pressemeldung. Ziel sei es, ein ausgewogenes Gesamtkonzept für die Region zu erstellen. Es sei geprägt von der Leitidee, Windenergieanlagen auf zusammenhängenden Flächen zu konzentrieren, die sich mit Landschaften abwechseln, die keine Infrastrukturen für Windenergie aufweisen, wird RPV-Geschäftsführer Marc Wißmann zitiert.

