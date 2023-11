Landkreis Landsberg

18:00 Uhr

Zu Ehren des heiligen Leonhard wird im Landkreis gefeiert

In Utting wird das Leonhardifest am Sonntag, 5. November, gefeiert.

Plus Vor 300 Jahren wird in Wengen nach einer verheerenden Viehseuche die Leonhardskapelle gebaut. Erstmals umritten wird die Kapelle um 1830. Auch in anderen Orten wird gefeiert.

Von Raimund Fellner Artikel anhören Shape

Seit 1723 gibt es sie, die Leonhardskapelle in Wengen, die am Samstag, 4. November, im Mittelpunkt des traditionellen Leonhardiritts im Dießener Ortsteil steht. Zur Feier dieses besonderen Jubiläums nehmen diesmal die Fahnenabordnungen der Vereine von Wengen und St. Georgen teil. Als in den Jahren 1719 und 1720 in Wengen eine verheerende Viehseuche herrschte, gelobte die Dorfgemeinschaft zu Ehren der heiligen Leonhard und Wendelin, eine Andachtsstätte zu errichten.

„Am Tag des heiligen Leonhard (6. November) werden wohl sechs bis sieben heilige Messen nacheinander zu lesen angegeben, weil die Pfarrgemeinde mit ungemeiner Andacht gegen diesen Heiligen, wie den Hl. Wendelin, ergeben sind, und voll des Vertrauens sichere Hilfe wider die Gebrechen der Pferde und Rinder und des übrigen Viehes von Selben erwarten“, ist im Büchlein „Die Nebenkirchen und Kapellen der Pfarrei Dießen am Ammersee“ von Wilhelm Theodor Auer zu lesen. Um 1830 etwa umritten die Wengener Bauern zum ersten Mal die Kapelle und ließen ihre Tiere segnen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen