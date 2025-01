Zum Festkonzert kommt ein Diplomkapellmeister

Am Sonntag, 2. Februar, um 18 Uhr findet im Bürger- und Vereinszentrum in Denklingen ein Jubiläumskonzert mit dem Titel „The Sound of Britain“ statt. Anlass ist das 70-jährige Bestehen des Bezirksverbands Lech-Ammersee im Musikbund von Ober- und Niederbayern. Zum zweiten Mal wurde dafür ein Bezirksorchester gebildet. 51 Musikerinnen und Musiker aus 22 Vereinen haben sich dafür angemeldet. Mit dabei sind auch drei „Grenzgänger“ aus den Bezirken Allgäu-Schwaben und Oberland. Die Leitung übernimmt Diplomkapellmeister Karl Kriner.

Karl Kriner, geprägt von einem musikalischen Elternhaus, musiziert seit frühester Kindheit. Im Grundwehrdienst entschied er sich für eine Laufbahn als Musikoffizier und das dafür notwendige Studium. Als Diplomkapellmeister leitete er verschiedene Musikkorps der Bundeswehr, zuletzt neun Jahre lang das Gebirgsmusikkorps Garmisch-Partenkirchen. Daneben hielt er stets engen Kontakt zur zivilen Blasmusikszene, leitete Auswahlorchester und wurde häufig als Juror bei Wertungsspielen angefragt. Vor zwei Jahren wechselte der Mittenwalder in den Militär-Sanitätsdienst. Der Blasmusik bleibt der 54-Jährige jedoch weiterhin verbunden.

Und Karl Kriner kommt nicht nur zum Dirigieren am Festabend: Er hat das Programm für das Jubiläumskonzert zusammengestellt und übt es während zwei Wochenenden – eines davon hat bereits stattgefunden – mit dem Auswahlorchester ein. Zur Aufführung kommt anspruchsvolle sinfonische Blasmusikliteratur. Das Publikum darf sich unter anderem auf die Sätze „Gandalf“ und „Hobbits“ aus der Symphonie „The Lord of the Rings“ von Johan de Meij freuen. Geplant sind auch die „Harry Potter Symphonic Suite“ (John Williams, arr. Robert Smith) und die „Suite from the Highlands“ (Philip Sparke) sowie die „English Folk Song Suite“ (Ralph Vaughan Williams) und weitere konzertante Stücke für Blasorchester.

Sechs Gründungskapellen waren 1955 in Landsberg dabei

Der Bezirksverband Lech-Ammersee im Musikbund von Ober- und Niederbayern (MON) wurde 1955 im Waitzingerkeller in Landsberg gegründet. Die sechs Gründungskapellen waren Landsberg, Dießen/Dettenschwang, Hurlach, Schöffelding, Walleshausen und die im selben Jahr initiierte Musikkapelle Windach. Erster Bezirksleiter war Franz Uhl, ihm folgten Horst-Adolf Garner, Rudolf Wiblishauser und Wilfried Schmid. Seit 2011 leitet Bernhard Weinberger den Bezirk, der auf 36 Musikvereine mit insgesamt 57 Orchestern und zweieinhalbtausend aktiven Musikerinnen und Musikern angewachsen ist. Knapp die Hälfte davon ist Musikernachwuchs unter 18 Jahren. Die Geschlechterverteilung ist ausgeglichen.

Derzeitiger Bezirksdirigent ist Gerhard Böck, seine Vorgänger waren Andreas Grandl, Rudolf Wanka, Pater Albert Rieger, Horst-Adolf Garner und Gründungsdirigent Lambert Schleinkofer. Der MON-Bezirk Lech-Ammersee pflegt mittlerweile drei Auswahlorchester. 2012 wurde das Bezirksjugendorchester (BJO) initiiert. Interessierter musikalischer Nachwuchs bis 27 Jahre mit gehobenem Niveau kann hier während intensiver Proben- und Ausbildungsphasen nicht nur neue Literatur, sondern auch Musizierende aus anderen Kapellen kennenlernen. „Nach anfänglichen Widerständen unter Vereinsvorständen haben wir auch die letzten Zweifler überzeugt“, sagt Weinberger über das Projekt, das heuer das 13. Programm erarbeitet. „Mittlerweile entpuppt sich das BJO sogar als Kontaktbörse“, stellt Weinberger erfreut fest und nennt als Beispiel den Musikverein Hofstetten-Hagenheim. Dort steht seit einigen Monaten die knapp 20-jährige Lehramtsstudentin Franziska Glatz aus Igling am Dirigentenpult. Die Querflötistin in der Musikkapelle Holzhausen wirkte im Auswahlorchester mit. Dort sei sie, so Weinberger, von ebenfalls teilnehmenden Mitgliedern aus Hofstetten von dem Jobangebot überzeugt worden.

Die Ü50-Kapelle gibt es seit 2016. Im selben Jahr spielte sie zum Seniorennachmittag beim Bezirksmusikfest in Obermeitingen erstmals in der Öffentlichkeit. Etwa einmal im Monat wird für drei bis vier Auftritte geprobt. Eine besondere Freude war für Weinberger, dass beim Bezirksmusikfest 2024 in Türkenfeld Ü50-Kapelle und BJO gemeinsam einen Abend gestalteten. „Das kam so gut an“, so der Bezirksvorstand, „dass sich die Organisatoren des diesjährigen Bezirksmusikfestes in Dettenschwang erneut so etwas gewünscht haben.“ Das jüngste „Kind“ ist das Bezirksorchester. (BO) Es wurde auf Wunsch von BJO-Mitgliedern, die aufgrund ihres „fortgeschrittenen“ Alters dort nicht mehr mitspielen durften, vor zwei Jahren vom Bezirksvorstand aus der Taufe gehoben. Erster Auftritt des Orchesters war im selben Jahr 2023 anlässlich des Festakts „70 Jahre MON“ im Bürger- und Vereinszentrum Denklingen, wo auch jetzt 70 Jahre MON Bezirk Lech-Ammersee mit dem zweiten Auftritt des BO gefeiert werden.