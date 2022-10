Landkreis Landsberg

07:05 Uhr

So wird Kirchweih im Landkreis Landsberg gefeiert

Zur Kirchweih-Feier des Trachtenvereins Dießen gehört unter anderem die Kirta-Hutschen, eine große Balkenschaukel, die in oder am Vordach eines Stadels befestigt ist.

Plus Die Kirchweih war in früheren Jahren das Fest des Jahres in vielen Orten zwischen Ammersee und Lech.Was ist aus der Tradition erhalten geblieben und wo wird sie heute noch begangen?

Von Gerald Modlinger und Sandy Kesner

Kirchweihgans, Kirchweihkücherl und Kirchweihfahne – am dritten Sonntag im Oktober feiern Katholiken Kirchweih. Doch was verbinden die Menschen heute noch mit dem kirchlichen Fest, das früher auf dem Land das Fest des Jahres war? Unsere Redaktion hat Passanten in der Landsberger Innenstadt gefragt und bei jenen, die diese Tradition erhalten.

