Brand bei Heizungsbaufirma löst Großeinsatz aus

Am Donnerstagmorgen zerstört ein Feuer das Gebäude einer Heizungsbaufirma in der Nähe von Schongau. Der Sachschaden ist jedoch erheblich.

In den frühen Morgenstunden am Donnerstag, 13. Juni, zerstörte ein Feuer das Gebäude einer Heizungsbaufirma in Ingenried, westlich von Schongau. Über 150 Rettungs- und Einsatzkräfte waren vor Ort. Ein Übergreifen auf umliegende Häuser konnte verhindert werden. Personen wurden durch das Feuer nicht verletzt, der entstandene Sachschaden wird jedoch auf einen höheren sechsstelligen Euro-Betrag geschätzt. Die Ermittlungen zur genauen Brandursache wurden von der Kriminalpolizei Weilheim übernommen. Aussagen zur Brandursache können zum jetzigen Zeitpunkt nicht getroffen werden, die Ermittlungen dauern weiter an, informiert das Polizeipräsidium Oberbayern Nord. (AZ)

