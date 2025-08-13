Zwei Lieferwagenfahrer werden bei Unfall in Peiting verletzt

Laut Schongauer Polizeibericht wollte ein Mann aus Füssen am Dienstagvormittag, 12. August, mit seinem Lieferwagen die Wanderhofstraße in Peiting bergab hinunterfahren und in Richtung Staatsstraße 2014 abbiegen. Nach Polizeiangaben sah er die Einmündung zu spät und fuhr trotz Vollbremsung auf die Staatsstraße. Dort prallte er mit dem Lieferwagen eines Mannes aus Kinsau zusammen, der aus Richtung Schongau kam und nach Birkland unterwegs war.

Durch die Wucht des Aufpralls schleuderte der Lieferwagen des Kinsauers gegen das rechte Brückengeländer, wurde abgelenkt und kam schließlich auf der Gegenfahrbahn zum Stehen. Während der Kinsauer bei dem Unfall leichte Verletzungen erlitt, trug der Fahrer aus Füssen schwere Verletzungen davon. Rettungskräfte brachten ihn in eine Klinik.

Die Polizei gibt den entstandenen Sachschaden an beiden Fahrzeugen mit etwa 25.000 Euro an. Für die Unfallaufnahme sperrten Einsatzkräfte die Staatsstraße rund eine Stunde lang komplett. (AZ)