Nach Aus für Neubau: Landratsamt setzt auf neue Außenstellen

Der Neubau eines Landratsamts für rund 500 Mitarbeitende im Landsberger Osten wurde im März bei einem Bürgerentscheid deutlich abgelehnt. Für das Millionen-Projekt hatten sich Landrat Thomas Eichinger (CSU) und eine knappe Mehrheit im Kreistag stark gemacht. Mit dem vorläufigen Ende der Neubaupläne wechselte Eichinger die Strategie. Nur wenige Tage nach dem Bürgerentscheid sagte er im Kreisausschuss, dass die Anmietung weiterer Außenstellen nun die logische Fortsetzung einer Problemlösung sei, die schon seit 20 Jahren betrieben werde. Seitdem ist der Landkreis durchaus aktiv und hat zuletzt zwei Außenstellen angekauft und wird eine weitere ab 2027 anmieten.

Nach der Ablehnung eines neuen Landratsamts hatte die CSU-Fraktion vorgeschlagen, die vorhandenen Platzbedarfe durch Anmietungen zu lösen. Landrat Thomas Eichinger ging bei einer Bürgerversammlung im März in Scheuring sogar noch einen Schritt weiter: „Denkbar ist der Ankauf gemieteter Außenstellen. So schaffen wir Verlässlichkeit und Langfristigkeit. Das ist aber eine Frage für den neuen Kreistag.“ Mittlerweile wurden und werden für die Schaffung von Außenstellen weitere Gebäude gekauft oder angemietet. Zum Beispiel das Areal der Firma Hallinger (Miete) im Landsberger Gewerbegebiet, eine kleine Fläche im Papierbach-Gelände (Kauf) in Landsberg, ein Areal in der Lechwiesenstraße (Kauf) sowie im von der Sparkasse in der Saarburgstraße geplanten Wohn- und Geschäftshaus (Miete).

In der Landsberger Lechwiesenstraße sind auch Erweiterungen möglich

In der Lechwiesenstraße 21 im Landsberger Gewerbegebiet hat der Landkreis ein bestehendes Bürogebäude mit rund 50 Plätzen, einer beheizbaren Produktionshalle und ausreichend Stellplätzen für rund 1,5 Millionen Euro erworben. „Auch Erweiterungen sind auf dem Grundstück möglich“, sagt Wolfgang Müller, der Pressesprecher des Landratsamts. Das Bürogebäude müsse aber zunächst saniert werden. Die Halle müsse abgerissen und eine Gewerbeimmobilie errichtet werden, hatte Landrat Eichinger in der jüngsten Kreistagssitzung mitgeteilt. Und: „Bis wir das nutzen können, dauert es noch.“ Wie Pressesprecher Müller auf Nachfrage unserer Redaktion sagt, bietet das bestehende Gebäude unter anderem die Möglichkeit, verteilte Sachgebiete wieder zusammenzuführen. Als Beispiel nennt er das Amt für Jugend und Familie. Zudem könne ein modernes Arbeitsumfeld (Open Space) geschaffen werden. Eine Entscheidung, welcher Fachbereich oder welche Fachbereiche letztlich dort untergebracht werden sollen, sei noch nicht gefallen.

Icon vergrößern Das Landratsamt hat auch eine Gewerbeeinheit „An der Schmiede 19“ in Landsberg erworben. Foto: Thomas Wunder Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Das Landratsamt hat auch eine Gewerbeeinheit „An der Schmiede 19“ in Landsberg erworben. Foto: Thomas Wunder

Der Kreisausschuss hat zudem vor Kurzem den Kauf einer Gewerbeeinheit für rund 1,76 Millionen Euro im neuen Stadtviertel „Urbanes Leben am Papierbach“ genehmigt. Bereits im März hatte sich der Kreisausschuss dazu entschlossen, die rund 300 Quadratmeter große Gewerbeeinheit „An der Schmiede 19“ sowie einen Stellplatz nicht zu mieten, sondern zu kaufen. Die Flächen befinden sich zwischen den Räumen des Ingenieurbüros Lena Service GmbH und dem Technologietransferzentrum (TTZ) der Technischen Hochschule Augsburg. Platz finden soll dort zunächst das neue Sachgebiet 13 „Digitalisierung und E-Government“, wie Wolfgang Müller sagt. Rund 15 Büroarbeitsplätze stünden zur Verfügung. Die Büro- und Besprechungsräume werden bis gegen Ende des Jahres fertiggestellt sein.

In der Landsberger Saarburgstraße ist das Landratsamt Mieter

An der Saarburgstraße in Landsberg wird der Landkreis ab 2027 dort neu geschaffene Räume anmieten. Vermieter ist die Sparkasse Landsberg-Dießen, die dort ein Wohn- und Geschäftshaus auf dem Areal der früheren Trikottagenfabrik errichten wird. Untergebracht werden soll, nach der jetzigen Planung, das Sachgebiet Kreisentwicklung mit ÖPNV, Schülerbeförderung, Klimaschutz, Wirtschaftsförderung, Pflegeberatung, Ehrenamt (keb Stelle), Inklusion, Seniorenpolitik, Future Forest (Waldumbau für die Zukunft), regionale Entwicklungspolitik, Bafög, Sport, Radwanderwege und Standesamtaufsicht.

Icon vergrößern Auf dem Gelände der ehemaligen Trikotagenfabrik in der Saarburgstraße in Landsberg sollen Wohn- und Geschäftsräume entstehen. Foto: Thorsten Jordan Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Auf dem Gelände der ehemaligen Trikotagenfabrik in der Saarburgstraße in Landsberg sollen Wohn- und Geschäftsräume entstehen. Foto: Thorsten Jordan

Aktuell hat das Landratsamt 16 Außenstellen, zu denen auch das dem Hauptgebäude in der Kühlmannstraße vorgelagerte Nebengebäude zählt. 15 Außenstellen befinden sich in Landsberg, eine in Kaufering (kommunale Abfallwirtschaft). Auf acht Außenstellen verteilt ist das Amt für Jugend, Familie, Soziales und Bildung. Zuletzt zogen die Bereiche soziale Angelegenheiten, Grundsicherung, Hilfe zum Lebensunterhalt, die Wohngeldstelle und die Rentenberatung von der Kühlmannstraße in das frühere Hallinger-Gebäude in der Herrmann-Köhl-Straße 7. In den bisherigen Räumlichkeiten des Sozialamts im Hauptgebäude soll stattdessen eine kleine „Scan-Straße“ entstehen, mit der die Poststelle des Landratsamts digitalisiert werden soll. Zudem wird dort vorübergehend das Amt für Digitalisierung untergebracht.