14-jährige Fahrradfahrerin wird bei Verkehrsunfall in Landsberg verletzt

In Landsberg hat sich eine Fahrradfahrerin bei einem Unfall mit einem Auto verletzt. Laut Polizeiangaben befuhr die 14-Jährige mit ihrem Fahrrad die Thalhofstraße, eine Einbahnstraße, die für Radfahrer freigegeben ist. Beim Abbiegen übersah eine 47-jährige Autofahrerin die 14-Jährige. Ersten Annahmen nach schnitt die Autofahrerin die Kurve und touchierte hierbei die Fahrradfahrerin, die in der Folge gegen ein geparktes Fahrzeug fiel. Die Fahrradfahrerin wurde leicht verletzt. Sie trug hierbei keinen Helm. Am geparkten Auto, sowie an den Fahrzeugen beider Unfallgegner entstand ein Sachschaden von rund 1.700 Euro. (AZ)

